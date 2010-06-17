Alex2007 написав:я надеюсь если на купленную валюту открывать депозит и по его истечении забрать будет без комиссии или тоже слупят 1% ?
забрать налом? слупят можете продать инвалюту и забрать в грн, не более ранее заведенной -- без комисс Цыган Ааа, начисленные %% мона забрать в валюте начисления
ясно. сколько заморочек. а я то думаю, чего это у них такой курс сладенький. так же само и в Сбербанке - курс хороший. Посмотрел замудренные тарифы - выходит еще хуже, наглее и непонятнее. Да и еще могут признать державним зрадником.
я к Сберу остыл за платное снятие, оно давно как бы было введено, обходилось 3х месячным депозитом, а летом ( или когда там) как пакеты заменили или как валюту по 0,01% сдедали - лафа кончилась, стало платным в любом случае, поэтому тут не наоперируешь... но надо смотреть: вроде за неактивные счета 20ку не берут, может еще что поменяется, даже звали на кредитку от Альфы ))
V2 написав:IMPRINTER Не найгірший варіант при цікавому курсі. Якщо є поточний, що ще порадите відкрити для обміну? 0,1% - при виході в готівку?
выход в нал в ОТП всегда (в 99,95%) >= 0,8% только раз был мутный пакет где выходило 0,65% или 0,45% по валюте врать не буду, но может статься что и около 1%, это сами менеджеры говорят - нивелирование 0,1% курса за конвертацию а курсы тут зачастую хорошие, да, и платить за рубеж гривневыми выгодно
Вы возможно очень прямо смотрите на тарифы. на том же тикетсе например можно снимать валюту с карты совершенно бесплатно и к сожалению только раз в месяц) тут как с КДВ бегемота для многих она пополняется только за 0,5%, но свинота то знает - что бегемот обычно даже доплачивает примерно 1 грн за каждых 10К внесённые налом. ну и тут также - даю наводку - курс тут примерно МБ выход п2п 30К = 5 грн, выход СЕП 10К=2 грн. дальше додумывайте плиз сами. и так слишком много написал. З.Ы. к сожалению даже в личке разжовывать данную тему не буду. всё как бы уже написал
Коллеги, нужно пополнить себе тикетс папиром ,так как лет 5 такого не делал то вопрос:покращення были ? через тумбу если пхать 35 штук лимита нету на пополнение за раз? через сколько зачисление и доступность? через кассу через сколько доступность к тратам?
Дядя Дима написав:Коллеги, нужно пополнить себе тикетс папиром ,так как лет 5 такого не делал то вопрос:покращення были ? через тумбу если пхать 35 штук лимита нету на пополнение за раз? через сколько зачисление и доступность? через кассу через сколько доступность к тратам?
пополняйте текущий через кассу или банкомат (банкомат это не терминал) - доступность на текущем обычно пару минут. (и будет Вам заодно "вирт остаток")
затем через отпсмарт кидаете на карту - доступность обычно от мгновенно до 10...15 минут
З.Ы. нал до 14900 можно закинуть ещё через любую тумпу приват - доступность на карте обычно от мгновеннно до 2...3 минуты