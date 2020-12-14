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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 662663664665

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 634
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 634
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 21:15

  Alex2007 написав:
  clientage написав:
  Alex2007 написав:я надеюсь если на купленную валюту открывать депозит и по его истечении забрать будет без комиссии или тоже слупят 1% ?

забрать налом? слупят
можете продать инвалюту и забрать в грн, не более ранее заведенной -- без комисс
Цыган :mrgreen:
Ааа, начисленные %% мона забрать в валюте начисления


ясно. сколько заморочек.
а я то думаю, чего это у них такой курс сладенький.
так же само и в Сбербанке - курс хороший. Посмотрел замудренные тарифы - выходит еще хуже, наглее и непонятнее. :mrgreen: Да и еще могут признать державним зрадником. :mrgreen:


я к Сберу остыл за платное снятие, оно давно как бы было введено, обходилось 3х месячным депозитом, а летом ( или когда там) как пакеты заменили или как валюту по 0,01% сдедали - лафа кончилась, стало платным в любом случае,
поэтому тут не наоперируешь... но надо смотреть: вроде за неактивные счета 20ку не берут, может еще что поменяется, даже звали на кредитку от Альфы ))
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 01:06

  cohan написав:
  V2 написав:IMPRINTER
Не найгірший варіант при цікавому курсі.
Якщо є поточний, що ще порадите відкрити для обміну?
0,1% - при виході в готівку?


выход в нал в ОТП всегда (в 99,95%) >= 0,8%
только раз был мутный пакет где выходило 0,65% или 0,45%
по валюте врать не буду, но может статься что и около 1%, это сами менеджеры говорят - нивелирование 0,1% курса за конвертацию
а курсы тут зачастую хорошие, да, и платить за рубеж гривневыми выгодно


Вы возможно очень прямо смотрите на тарифы.
на том же тикетсе например можно снимать валюту с карты совершенно бесплатно и к сожалению только раз в месяц)
тут как с КДВ бегемота для многих она пополняется только за 0,5%, но свинота то знает - что бегемот обычно даже доплачивает примерно 1 грн за каждых 10К внесённые налом.
ну и тут также - даю наводку - курс тут примерно МБ
выход п2п 30К = 5 грн, выход СЕП 10К=2 грн.
дальше додумывайте плиз сами. и так слишком много написал.
З.Ы.
к сожалению даже в личке разжовывать данную тему не буду. всё как бы уже написал
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:14

Коллеги, нужно пополнить себе тикетс папиром ,так как лет 5 такого не делал то вопрос:покращення были ? через тумбу если пхать 35 штук лимита нету на пополнение за раз? через сколько зачисление и доступность? через кассу через сколько доступность к тратам?
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:39

Re: ОТП БАНК

Доступність - миттєва. Через касу велика ймовірність чекати поки в них відвисне "шуба", останнім часом їх ІТ-відділ полюбляє покласти всю роботу банку.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:39

Re: ОТП БАНК

:arrow:
Востаннє редагувалось Кочевник в Вів 15 гру, 2020 14:44, всього редагувалось 1 раз.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:43

  Дядя Дима написав:Коллеги, нужно пополнить себе тикетс папиром ,так как лет 5 такого не делал то вопрос:покращення были ? через тумбу если пхать 35 штук лимита нету на пополнение за раз? через сколько зачисление и доступность? через кассу через сколько доступность к тратам?


пополняйте текущий через кассу или банкомат (банкомат это не терминал) - доступность на текущем обычно пару минут. (и будет Вам заодно "вирт остаток")

затем через отпсмарт кидаете на карту - доступность обычно от мгновенно до 10...15 минут

З.Ы.
нал до 14900 можно закинуть ещё через любую тумпу приват - доступность на карте обычно от мгновеннно до 2...3 минуты
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 15:18

  Кочевник написав:Доступність - миттєва. Через касу велика ймовірність чекати поки в них відвисне "шуба", останнім часом їх ІТ-відділ полюбляє покласти всю роботу банку.


СКОРО БУДЕТ НОВАЯ ШУБА - ПАКИССТАНЦЫ ДОПИЛИВАЮТ )
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 15:24

  IMPRINTER написав:
  Кочевник написав:Доступність - миттєва. Через касу велика ймовірність чекати поки в них відвисне "шуба", останнім часом їх ІТ-відділ полюбляє покласти всю роботу банку.


СКОРО БУДЕТ НОВАЯ ШУБА - ПАКИССТАНЦЫ ДОПИЛИВАЮТ )

ОМГ!!! І циган туди...
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:01

Последнее время СЭП-пополняха на ДоступніГроші доступна для переводов по внутрибанку ток на сл. день. Но если поругаться с саппортом, то могут за 2..3ч отсинхронить со счетом :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 20:50

  uaprofi написав:
  cohan написав:
  V2 написав:IMPRINTER
Не найгірший варіант при цікавому курсі.
Якщо є поточний, що ще порадите відкрити для обміну?
0,1% - при виході в готівку?


выход в нал в ОТП всегда (в 99,95%) >= 0,8%
только раз был мутный пакет где выходило 0,65% или 0,45%
по валюте врать не буду, но может статься что и около 1%, это сами менеджеры говорят - нивелирование 0,1% курса за конвертацию
а курсы тут зачастую хорошие, да, и платить за рубеж гривневыми выгодно


Вы возможно очень прямо смотрите на тарифы.
на том же тикетсе например можно снимать валюту с карты совершенно бесплатно и к сожалению только раз в месяц)
тут как с КДВ бегемота для многих она пополняется только за 0,5%, но свинота то знает - что бегемот обычно даже доплачивает примерно 1 грн за каждых 10К внесённые налом.
ну и тут также - даю наводку - курс тут примерно МБ
выход п2п 30К = 5 грн, выход СЕП 10К=2 грн.
дальше додумывайте плиз сами. и так слишком много написал.
З.Ы.
к сожалению даже в личке разжовывать данную тему не буду. всё как бы уже написал


спасибо, интересно
я не юзаю доп карты, так как платная (основная Тикетс есть), но при объемах, наверно, имеет смысл
cohan
 
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