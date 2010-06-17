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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 663664665666

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 634
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 634
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:43

  cohan написав:
  V2 написав:IMPRINTER
Не найгірший варіант при цікавому курсі.
Якщо є поточний, що ще порадите відкрити для обміну?
0,1% - при виході в готівку?


выход в нал в ОТП всегда (в 99,95%) >= 0,8%
только раз был мутный пакет где выходило 0,65% или 0,45%
по валюте врать не буду, но может статься что и около 1%, это сами менеджеры говорят - нивелирование 0,1% курса за конвертацию
а курсы тут зачастую хорошие, да, и платить за рубеж гривневыми выгодно


Вы возможно очень прямо смотрите на тарифы.
на том же тикетсе например можно снимать валюту с карты совершенно бесплатно и к сожалению только раз в месяц)
тут как с КДВ бегемота для многих она пополняется только за 0,5%, но свинота то знает - что бегемот обычно даже доплачивает примерно 1 грн за каждых 10К внесённые налом.
ну и тут также - даю наводку - курс тут примерно МБ
выход п2п 30К = 5 грн, выход СЕП 10К=2 грн.
дальше додумывайте плиз сами. и так слишком много написал.
З.Ы.
к сожалению даже в личке разжовывать данную тему не буду. всё как бы уже написал[/quote]

спасибо, интересно
я не юзаю доп карты, так как платная (основная Тикетс есть), но при объемах, наверно, имеет смысл[/quote]

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