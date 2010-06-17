cohan написав:
выход в нал в ОТП всегда (в 99,95%) >= 0,8%
только раз был мутный пакет где выходило 0,65% или 0,45%
по валюте врать не буду, но может статься что и около 1%, это сами менеджеры говорят - нивелирование 0,1% курса за конвертацию
а курсы тут зачастую хорошие, да, и платить за рубеж гривневыми выгодно
Вы возможно очень прямо смотрите на тарифы.
на том же тикетсе например можно снимать валюту с карты совершенно бесплатно и к сожалению только раз в месяц)
тут как с КДВ бегемота для многих она пополняется только за 0,5%, но свинота то знает - что бегемот обычно даже доплачивает примерно 1 грн за каждых 10К внесённые налом.
ну и тут также - даю наводку - курс тут примерно МБ
выход п2п 30К = 5 грн, выход СЕП 10К=2 грн.
дальше додумывайте плиз сами. и так слишком много написал.
З.Ы.
к сожалению даже в личке разжовывать данную тему не буду. всё как бы уже написал[/quote]
спасибо, интересно
я не юзаю доп карты, так как платная (основная Тикетс есть), но при объемах, наверно, имеет смысл[/quote]
Є ще кредитка на мані Кармані- вхід і зняття 0%.