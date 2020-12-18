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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 663664665666

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 634
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 634
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:43

  cohan написав:
  V2 написав:IMPRINTER
Не найгірший варіант при цікавому курсі.
Якщо є поточний, що ще порадите відкрити для обміну?
0,1% - при виході в готівку?


выход в нал в ОТП всегда (в 99,95%) >= 0,8%
только раз был мутный пакет где выходило 0,65% или 0,45%
по валюте врать не буду, но может статься что и около 1%, это сами менеджеры говорят - нивелирование 0,1% курса за конвертацию
а курсы тут зачастую хорошие, да, и платить за рубеж гривневыми выгодно


Вы возможно очень прямо смотрите на тарифы.
на том же тикетсе например можно снимать валюту с карты совершенно бесплатно и к сожалению только раз в месяц)
тут как с КДВ бегемота для многих она пополняется только за 0,5%, но свинота то знает - что бегемот обычно даже доплачивает примерно 1 грн за каждых 10К внесённые налом.
ну и тут также - даю наводку - курс тут примерно МБ
выход п2п 30К = 5 грн, выход СЕП 10К=2 грн.
дальше додумывайте плиз сами. и так слишком много написал.
З.Ы.
к сожалению даже в личке разжовывать данную тему не буду. всё как бы уже написал[/quote]

спасибо, интересно
я не юзаю доп карты, так как платная (основная Тикетс есть), но при объемах, наверно, имеет смысл[/quote]

Є ще кредитка на мані Кармані- вхід і зняття 0%.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 23:19

Re: ОТП БАНК

короче, про халяву и тикетсы / мани на кармани (может старая, а не те две что сейчас) - фантазии

нашару или кредитные, или одно снятие за рубежом

к затее с валютообменом не подходит
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 12:04

прошу уважаемых форумчан напомнить, как сейчас обстоит дело если с карты OTP tickets тянуть депо (Форвардом, Аллой, Моней, Пумбой или прочими) будет ли комис как при переводе с карты на карту?!? А если гасить КК ТАС - получится утянуть без комиса?!?
Lost
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 12:08

  Lost написав:прошу уважаемых форумчан напомнить, как сейчас обстоит дело если с карты OTP tickets тянуть депо (Форвардом, Аллой, Моней, Пумбой или прочими) будет ли комис как при переводе с карты на карту?!? А если гасить КК ТАС - получится утянуть без комиса?!?


манисенд чужими сервисами - 5 грн. независимо от суммы (берется после списания по счету).

насчет гашения ТАЗа - сказать не могу ... если там манисенд - то будет комисс, если эквайриг даже с самым говенным мсс - то нет.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 12:13

Re: ОТП БАНК

IMPRINTER, спасибо, проверю этот вариант на мелкой сумме ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 12:18

  Lost написав:IMPRINTER, спасибо, проверю этот вариант на мелкой сумме ;)


можете даже не не платить .. в квадратике 3д-подтверждения уже будет видно, если маниссенд - там ціган уже пишет что карт2карт
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37813
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