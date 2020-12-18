V2 написав:IMPRINTER Не найгірший варіант при цікавому курсі. Якщо є поточний, що ще порадите відкрити для обміну? 0,1% - при виході в готівку?
выход в нал в ОТП всегда (в 99,95%) >= 0,8% только раз был мутный пакет где выходило 0,65% или 0,45% по валюте врать не буду, но может статься что и около 1%, это сами менеджеры говорят - нивелирование 0,1% курса за конвертацию а курсы тут зачастую хорошие, да, и платить за рубеж гривневыми выгодно
Вы возможно очень прямо смотрите на тарифы. на том же тикетсе например можно снимать валюту с карты совершенно бесплатно и к сожалению только раз в месяц) тут как с КДВ бегемота для многих она пополняется только за 0,5%, но свинота то знает - что бегемот обычно даже доплачивает примерно 1 грн за каждых 10К внесённые налом. ну и тут также - даю наводку - курс тут примерно МБ выход п2п 30К = 5 грн, выход СЕП 10К=2 грн. дальше додумывайте плиз сами. и так слишком много написал. З.Ы. к сожалению даже в личке разжовывать данную тему не буду. всё как бы уже написал[/quote]
спасибо, интересно я не юзаю доп карты, так как платная (основная Тикетс есть), но при объемах, наверно, имеет смысл[/quote]
Є ще кредитка на мані Кармані- вхід і зняття 0%.
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прошу уважаемых форумчан напомнить, как сейчас обстоит дело если с карты OTP tickets тянуть депо (Форвардом, Аллой, Моней, Пумбой или прочими) будет ли комис как при переводе с карты на карту?!? А если гасить КК ТАС - получится утянуть без комиса?!?
Lost написав:прошу уважаемых форумчан напомнить, как сейчас обстоит дело если с карты OTP tickets тянуть депо (Форвардом, Аллой, Моней, Пумбой или прочими) будет ли комис как при переводе с карты на карту?!? А если гасить КК ТАС - получится утянуть без комиса?!?
манисенд чужими сервисами - 5 грн. независимо от суммы (берется после списания по счету).
насчет гашения ТАЗа - сказать не могу ... если там манисенд - то будет комисс, если эквайриг даже с самым говенным мсс - то нет.
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