Додано: Вів 15 гру, 2020 21:43

cohan написав: V2 написав: IMPRINTER

Не найгірший варіант при цікавому курсі.

Якщо є поточний, що ще порадите відкрити для обміну?

0,1% - при виході в готівку? Не найгірший варіант при цікавому курсі.Якщо є поточний, що ще порадите відкрити для обміну?0,1% - при виході в готівку?



выход в нал в ОТП всегда (в 99,95%) >= 0,8%

только раз был мутный пакет где выходило 0,65% или 0,45%

по валюте врать не буду, но может статься что и около 1%, это сами менеджеры говорят - нивелирование 0,1% курса за конвертацию

а курсы тут зачастую хорошие, да, и платить за рубеж гривневыми выгодно выход в нал в ОТП всегда (в 99,95%) >= 0,8%только раз был мутный пакет где выходило 0,65% или 0,45%по валюте врать не буду, но может статься что и около 1%, это сами менеджеры говорят - нивелирование 0,1% курса за конвертациюа курсы тут зачастую хорошие, да, и платить за рубеж гривневыми выгодно

Вы возможно очень прямо смотрите на тарифы.на том же тикетсе например можно снимать валюту с карты совершенно бесплатно и к сожалению только раз в месяц)тут как с КДВ бегемота для многих она пополняется только за 0,5%, но свинота то знает - что бегемот обычно даже доплачивает примерно 1 грн за каждых 10К внесённые налом.ну и тут также - даю наводку - курс тут примерно МБвыход п2п 30К = 5 грн, выход СЕП 10К=2 грн.дальше додумывайте плиз. и так слишком много написал.З.Ы.к сожалению даже в личке разжовывать данную тему не буду. всё как бы уже написал[/quote]спасибо, интересноя не юзаю доп карты, так как платная (основная Тикетс есть), но при объемах, наверно, имеет смысл[/quote]Є ще кредитка на мані Кармані- вхід і зняття 0%.