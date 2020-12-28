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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 664665666667

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 634
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 634
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:27

  V2 написав:Шановне товариство!
Хто користується "Новорічними розстрочками" від ОТП?
https://www.otpbank.com.ua/action/free- ... -weekends/
По правилах - мала б прийти смс з пропозицією.
Але смс-ки так і не було. :roll:
Сума - в межах умов для участі в акції.

Я користуюсь, все прийшло. Там є два тонких момента - це на операції з кредитного ліміту) *ну це певно очевидно, і 2) якщо карта Преміум, то мінімальна сума для конверсії в розстрочку 3000 грн )
7bel
 
Повідомлень: 52
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Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:53

7bel
Через який час приходить повідомлення?
p.s. дві умови виконав!
V2
4
 
Повідомлень: 6926
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Подякував: 256 раз.
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1
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:05

  V2 написав:7bel
Через який час приходить повідомлення?
p.s. дві умови виконав!

Мені здається на наступний робочий день прийшла чи якось так... там ще і карта MasterCard має бути, може тут мімо? ) якщо ні, то мабуть треба на "гарячку" дзвонити питати що пішло не так..
7bel
 
Повідомлень: 52
З нами з: 06.05.11
Подякував: 7 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 664665666667
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