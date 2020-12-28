|
|
|
ОТП БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 11:27
Я користуюсь, все прийшло. Там є два тонких момента - це на операції з кредитного ліміту) *ну це певно очевидно, і 2) якщо карта Преміум, то мінімальна сума для конверсії в розстрочку 3000 грн )
-
7bel
-
-
- Повідомлень: 52
- З нами з: 06.05.11
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 гру, 2020 11:53
7bel
Через який час приходить повідомлення?
p.s. дві умови виконав!
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 6926
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 256 раз.
- Подякували: 1189 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 29 гру, 2020 12:05
V2 написав:7bel
Через який час приходить повідомлення?
p.s. дві умови виконав!
Мені здається на наступний робочий день прийшла чи якось так... там ще і карта MasterCard має бути, може тут мімо? ) якщо ні, то мабуть треба на "гарячку" дзвонити питати що пішло не так..
-
7bel
-
-
- Повідомлень: 52
- З нами з: 06.05.11
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|91979
|10933977
|
|
|45044
|5522209
|
Вів 29 гру, 2020 12:14
Adast
|
|2562
|96291
|
Вів 29 гру, 2020 11:47
cohan
|