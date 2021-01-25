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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 664665666667

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 634
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 634
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:27

  V2 написав:Шановне товариство!
Хто користується "Новорічними розстрочками" від ОТП?
https://www.otpbank.com.ua/action/free- ... -weekends/
По правилах - мала б прийти смс з пропозицією.
Але смс-ки так і не було. :roll:
Сума - в межах умов для участі в акції.

Я користуюсь, все прийшло. Там є два тонких момента - це на операції з кредитного ліміту) *ну це певно очевидно, і 2) якщо карта Преміум, то мінімальна сума для конверсії в розстрочку 3000 грн )
7bel
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:53

7bel
Через який час приходить повідомлення?
p.s. дві умови виконав!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:05

  V2 написав:7bel
Через який час приходить повідомлення?
p.s. дві умови виконав!

Мені здається на наступний робочий день прийшла чи якось так... там ще і карта MasterCard має бути, може тут мімо? ) якщо ні, то мабуть треба на "гарячку" дзвонити питати що пішло не так..
7bel
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 23:57

  7bel написав:
  V2 написав:7bel
Через який час приходить повідомлення?
p.s. дві умови виконав!

Мені здається на наступний робочий день прийшла чи якось так... там ще і карта MasterCard має бути, може тут мімо? ) якщо ні, то мабуть треба на "гарячку" дзвонити питати що пішло не так..


там же скибочка, в скибочке приходит по проводке: 2-3й день
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 10:18

25.01.2021 Rahunok/Kartku, ZABLOKOVANO. Info: 0443381428 abo 0800805160

Уже и 0800 купили? ) )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 10:23

Re: ОТП БАНК

  clientage написав:Уже и 0800 купили? ) )

Молодцы, круче Алки стали!
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 10:27

  ukrprom2014 написав:
  clientage написав:Уже и 0800 купили? ) )

Молодцы, круче Алки стали!

Так это шарлатаны
А у цыгана как не было денег на 0 800 так и нет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:51

Re: ОТП БАНК

  clientage написав:0800805160

І шо там кажуть під кого косять?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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