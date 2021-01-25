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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 11:27
Я користуюсь, все прийшло. Там є два тонких момента - це на операції з кредитного ліміту) *ну це певно очевидно, і 2) якщо карта Преміум, то мінімальна сума для конверсії в розстрочку 3000 грн )
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7bel
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Додано: Вів 29 гру, 2020 11:53
7bel
Через який час приходить повідомлення?
p.s. дві умови виконав!
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V2
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Додано: Вів 29 гру, 2020 12:05
V2 написав:7bel
Через який час приходить повідомлення?
p.s. дві умови виконав!
Мені здається на наступний робочий день прийшла чи якось так... там ще і карта MasterCard має бути, може тут мімо? ) якщо ні, то мабуть треба на "гарячку" дзвонити питати що пішло не так..
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7bel
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Додано: Вів 29 гру, 2020 23:57
7bel написав: V2 написав:7bel
Через який час приходить повідомлення?
p.s. дві умови виконав!
Мені здається на наступний робочий день прийшла чи якось так... там ще і карта MasterCard має бути, може тут мімо? ) якщо ні, то мабуть треба на "гарячку" дзвонити питати що пішло не так..
там же скибочка, в скибочке приходит по проводке: 2-3й день
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cohan
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Додано: Пон 25 січ, 2021 10:18
25.01.2021 Rahunok/Kartku, ZABLOKOVANO. Info: 0443381428 abo 0800805160
Уже и 0800 купили? ) )
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 25 січ, 2021 10:23
clientage написав:
Уже и 0800 купили? ) )
Молодцы, круче Алки стали!
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Пон 25 січ, 2021 10:27
ukrprom2014 написав: clientage написав:
Уже и 0800 купили? ) )
Молодцы, круче Алки стали!
Так это шарлатаны
А у цыгана как не было денег на 0 800 так и нет
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 26 січ, 2021 15:51
clientage написав:
0800805160
І шо там кажуть під кого косять?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
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