RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 675676677678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 635
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 635
Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 17:29

похоже таки, что банки знают шо закон про "амнистию" будет принят
и таки решили заработать на этом
и наверное точно знают шо народ потащит нал в банки
этим всё объясняется особенно - комиссия за вход валютного нала
вопрос только один откуда они всё знают наперёд?
ведь вроде депутат должен сам решать как голосовать?!
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4662
З нами з: 21.04.11
Подякував: 661 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 17:38

  uaprofi написав:похоже таки, что банки знают шо закон про "амнистию" будет принят
и таки решили заработать на этом
и наверное точно знают шо народ потащит нал в банки
этим всё объясняется особенно - комиссия за вход валютного нала
вопрос только один откуда они всё знают наперёд?
ведь вроде депутат должен сам решать как голосовать?!

До цигана не поташать.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37033
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1858 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 19:33

  uaprofi написав:вопрос только один откуда они всё знают наперёд?
ведь вроде депутат должен сам решать как голосовать?!


да ладно, все законы спустили в 2016м еще: прописку, язык, мед, налоги, землю

идем с отставанием из-за местной специфики - все что не дай на реализацию - разворовывается, так что инфраструктура будуеться повильнише чем планувалося
cohan
 
Повідомлень: 1436
З нами з: 27.09.19
Подякував: 69 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 18:04

Re: ОТП БАНК

ну шо долл и еврики теперь только с коммиссией берут?
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4662
З нами з: 21.04.11
Подякував: 661 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 06:28

А в премиальных пакетах при внесении долларов, валютообмене и снятии гривны есть комиссия на каком-то из этапов?
vovareuckij
 
Повідомлень: 135
З нами з: 19.06.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 06:41

Re: ОТП БАНК

Все також як в тарифах для пересічних.
Кочевник
 
Повідомлень: 1914
З нами з: 16.02.17
Подякував: 329 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 675676677678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Kevin, la9 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 724, 725, 726
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
7259 988612
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 кві, 2021 00:09
klug
Идея Банк 1 ... 1932, 1933, 1934
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19332 2758254
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 кві, 2021 00:06
klug
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 772, 773, 774
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7737 1740063
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 кві, 2021 23:03
an0nym

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.