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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 бер, 2021 17:29
похоже таки, что банки знают шо закон про "амнистию" будет принят
и таки решили заработать на этом
и наверное точно знают шо народ потащит нал в банки
этим всё объясняется особенно - комиссия за вход валютного нала
вопрос только один откуда они всё знают наперёд?
ведь вроде депутат должен сам решать как голосовать?!
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uaprofi
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Додано: Нед 28 бер, 2021 17:38
uaprofi написав:
похоже таки, что банки знают шо закон про "амнистию" будет принят
и таки решили заработать на этом
и наверное точно знают шо народ потащит нал в банки
этим всё объясняется особенно - комиссия за вход валютного нала
вопрос только один откуда они всё знают наперёд?
ведь вроде депутат должен сам решать как голосовать?!
До цигана не поташать.
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Додано: Нед 28 бер, 2021 19:33
uaprofi написав:
вопрос только один откуда они всё знают наперёд?
ведь вроде депутат должен сам решать как голосовать?!
да ладно, все законы спустили в 2016м еще: прописку, язык, мед, налоги, землю
идем с отставанием из-за местной специфики - все что не дай на реализацию - разворовывается, так что инфраструктура будуеться повильнише чем планувалося
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cohan
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Додано: Сер 07 кві, 2021 18:04
ну шо долл и еврики теперь только с коммиссией берут?
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uaprofi
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Додано: Чет 08 кві, 2021 06:28
А в премиальных пакетах при внесении долларов, валютообмене и снятии гривны есть комиссия на каком-то из этапов?
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vovareuckij
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Додано: Чет 08 кві, 2021 06:41
Все також як в тарифах для пересічних.
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Додано: Чет 08 кві, 2021 08:49
то есть с комиссией? Без комиссии положить доллары на счет, поменять на гривну и снять гривну не получится?
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vovareuckij
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Додано: Чет 08 кві, 2021 08:56
vovareuckij написав:
то есть с комиссией? Без комиссии положить доллары на счет, поменять на гривну и снять гривну не получится?
Хіба якісь "стежки".
Наприклад, виводити сепом з мінімальними комісіями.
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