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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 676677678679>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 635
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 635
Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 17:29

похоже таки, что банки знают шо закон про "амнистию" будет принят
и таки решили заработать на этом
и наверное точно знают шо народ потащит нал в банки
этим всё объясняется особенно - комиссия за вход валютного нала
вопрос только один откуда они всё знают наперёд?
ведь вроде депутат должен сам решать как голосовать?!
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 17:38

  uaprofi написав:похоже таки, что банки знают шо закон про "амнистию" будет принят
и таки решили заработать на этом
и наверное точно знают шо народ потащит нал в банки
этим всё объясняется особенно - комиссия за вход валютного нала
вопрос только один откуда они всё знают наперёд?
ведь вроде депутат должен сам решать как голосовать?!

До цигана не поташать.
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Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 19:33

  uaprofi написав:вопрос только один откуда они всё знают наперёд?
ведь вроде депутат должен сам решать как голосовать?!


да ладно, все законы спустили в 2016м еще: прописку, язык, мед, налоги, землю

идем с отставанием из-за местной специфики - все что не дай на реализацию - разворовывается, так что инфраструктура будуеться повильнише чем планувалося
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 18:04

Re: ОТП БАНК

ну шо долл и еврики теперь только с коммиссией берут?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 06:28

А в премиальных пакетах при внесении долларов, валютообмене и снятии гривны есть комиссия на каком-то из этапов?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 06:41

Re: ОТП БАНК

Все також як в тарифах для пересічних.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 08:49

то есть с комиссией? Без комиссии положить доллары на счет, поменять на гривну и снять гривну не получится?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 08:56

  vovareuckij написав:то есть с комиссией? Без комиссии положить доллары на счет, поменять на гривну и снять гривну не получится?

Хіба якісь "стежки".
Наприклад, виводити сепом з мінімальними комісіями.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:40

Ну хоть что-то уже хорошо, главное, чтобы на пополнение долларового счета комиссии не было.
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:33

  vovareuckij написав:А в премиальных пакетах при внесении долларов, валютообмене и снятии гривны есть комиссия на каком-то из этапов?


валюту на карту бесплатно ложить, выход своими до 50к фри
ну и СЭПом 10ками по 2грн выход остается же

в обратном направлении сложнее, фри снятия долларов никак не просматривается

пакет, конечно, хитрый )) "все и сразу" не получается, где-то да теряешь: раз вторая валютная, тот же болт конверт чуток тратится, 0,5-1% получается,
но с его скидкой терпимо, конечно

продажа валюты - не забываем, 0,001% комиса, т.е. минус 3 копейки в нынешних цифрах, на этом фоне Альфа и ПУМБ наравне получаются
cohan
 
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