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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 676677678679

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 635
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 635
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:35

  vovareuckij написав:Ну хоть что-то уже хорошо, главное, чтобы на пополнение долларового счета комиссии не было.


так есть же ))
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:42

  cohan написав:продажа валюты - не забываем, 0,001% комиса, т.е. минус 3 копейки в нынешних цифрах, на этом фоне Альфа и ПУМБ наравне получаются


Що за дискримінація :) а з мене беруть 0,1% за обмін!
root
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Повідомлень: 693
З нами з: 04.03.15
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  #<1 ... 676677678679
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