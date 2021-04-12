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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 кві, 2021 10:35
vovareuckij написав:
Ну хоть что-то уже хорошо, главное, чтобы на пополнение долларового счета комиссии не было.
так есть же ))
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cohan
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Додано: Чет 08 кві, 2021 10:42
cohan написав:
продажа валюты - не забываем, 0,001% комиса, т.е. минус 3 копейки в нынешних цифрах, на этом фоне Альфа и ПУМБ наравне получаются
Що за дискримінація
а з мене беруть 0,1% за обмін!
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root
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Додано: Чет 08 кві, 2021 13:05
root написав: cohan написав:
продажа валюты - не забываем, 0,001% комиса, т.е. минус 3 копейки в нынешних цифрах, на этом фоне Альфа и ПУМБ наравне получаются
Що за дискримінація
а з мене беруть 0,1% за обмін!
а, ну да )))
с меня так же )
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cohan
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Додано: Вів 13 кві, 2021 10:55
Гарна співпраця з мастеркард-більше. Вчора за покупку на АЗС повернули грошима на картку! Тобто золоті бали списали і зарахували грошима. Непогано
Як по мені це краще ніж там міняти на якийсь непотріб.
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root
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