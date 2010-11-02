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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 676677678679

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 635
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 635
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:35

  vovareuckij написав:Ну хоть что-то уже хорошо, главное, чтобы на пополнение долларового счета комиссии не было.


так есть же ))
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:42

  cohan написав:продажа валюты - не забываем, 0,001% комиса, т.е. минус 3 копейки в нынешних цифрах, на этом фоне Альфа и ПУМБ наравне получаются


Що за дискримінація :) а з мене беруть 0,1% за обмін!
root
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Повідомлень: 702
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:05

  root написав:
  cohan написав:продажа валюты - не забываем, 0,001% комиса, т.е. минус 3 копейки в нынешних цифрах, на этом фоне Альфа и ПУМБ наравне получаются


Що за дискримінація :) а з мене беруть 0,1% за обмін!


а, ну да )))
с меня так же )
cohan
 
Повідомлень: 1457
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:55

Гарна співпраця з мастеркард-більше. Вчора за покупку на АЗС повернули грошима на картку! Тобто золоті бали списали і зарахували грошима. Непогано :)

Як по мені це краще ніж там міняти на якийсь непотріб.
root
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:24

root
Який розмір кешбеку вийшов?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:29

  V2 написав:Який розмір кешбеку вийшов?


+788 (списали всі бали що були на той момент) а заправлявся на 1279грн.
root
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:52

  root написав:
  V2 написав:Який розмір кешбеку вийшов?


+788 (списали всі бали що були на той момент) а заправлявся на 1279грн.

а щоб заробити ті 788 скільки потратили?
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:53

ну починається :)))
root
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:56

  root написав:ну починається :)))

ну а тоо
ото и натякніть, шо порядка 110К оборотік був :)
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:18

clientage

менше, просто люблю в зоомагазини та ресторани ходити :P
root
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