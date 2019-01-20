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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 кві, 2021 14:13
V2 написав:root
Який розмір кешбеку вийшов?
есть же ставки: тут грязными, 1% на все (налоги, увы, нет), 5 - ретсораны, 2 АЗС
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Додано: Вів 13 кві, 2021 14:42
clientage написав: root написав: V2 написав:
Який розмір кешбеку вийшов?
+788 (списали всі бали що були на той момент) а заправлявся на 1279грн.
а щоб заробити ті 788 скільки потратили?
Раніше були варіанти тільки на сертифікати або якісь подарунки.
Компенсація коштами - це вже цікавіше.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 14:48
V2 написав:
Раніше були варіанти тільки на сертифікати або якісь подарунки.
Компенсація коштами - це вже цікавіше.
У ревордсов была оплата кешбеком, только у нее рентабельность порядка 0.6% выходит. Мож стоит подсуетиться и обналичить фантики? Там выхлоп под 0.8% выходит
Вот може с голдом ближе к 1% нарисуется
ПС. Это не считая различных акционных начислений. Вот, например, мне Сибас 1000 закинул за регистрацию, нашару. От заживьём-с
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