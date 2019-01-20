есть же ставки: тут грязными, 1% на все (налоги, увы, нет), 5 - ретсораны, 2 АЗС
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 кві, 2021 14:13
Додано: Вів 13 кві, 2021 14:42
Додано: Вів 13 кві, 2021 14:48
У ревордсов была оплата кешбеком, только у нее рентабельность порядка 0.6% выходит. Мож стоит подсуетиться и обналичить фантики? Там выхлоп под 0.8% выходит
Вот може с голдом ближе к 1% нарисуется
ПС. Это не считая различных акционных начислений. Вот, например, мне Сибас 1000 закинул за регистрацию, нашару. От заживьём-с
Додано: Вів 13 кві, 2021 15:05
Додано: Вів 13 кві, 2021 15:13
оплати балами - МАЙБУТНІ ПОКУПКИ
1 гривня = 12,5 балів (це вже з налогами)
мене цілком влаштовує, в приваті я золоті міняв на сертифікати сільпо, інколи комфі, потім зникли маленьки 50грн 100, 500... тепер тільки 1000 а це 13000+ балів
Так що оплата за покупки доволі таки не погана фішка. Особливо на АЗС Окко, сама картка ОТП дає знижку до персональної +1грн.(та ще й 2% золотом на Більше) А ще на фішці можна мутити баблакар +3грн. + своя персональна і в цілому непогано виходить.
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