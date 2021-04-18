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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 677678679680

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 635
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 635
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 14:13

  V2 написав:root
Який розмір кешбеку вийшов?


есть же ставки: тут грязными, 1% на все (налоги, увы, нет), 5 - ретсораны, 2 АЗС
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 14:42

  clientage написав:
  root написав:
  V2 написав:Який розмір кешбеку вийшов?


+788 (списали всі бали що були на той момент) а заправлявся на 1279грн.

а щоб заробити ті 788 скільки потратили?


Раніше були варіанти тільки на сертифікати або якісь подарунки.
Компенсація коштами - це вже цікавіше.
V2
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 14:48

  V2 написав:Раніше були варіанти тільки на сертифікати або якісь подарунки.
Компенсація коштами - це вже цікавіше.

У ревордсов была оплата кешбеком, только у нее рентабельность порядка 0.6% выходит. Мож стоит подсуетиться и обналичить фантики? Там выхлоп под 0.8% выходит
Вот може с голдом ближе к 1% нарисуется :)

ПС. Это не считая различных акционных начислений. Вот, например, мне Сибас 1000 закинул за регистрацию, нашару. От заживьём-с :)
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:05

  clientage написав:мне Сибас 1000 закинул за регистрацию


Нічого собі як балують, мені так жоден банк не любив, правда не так й давно Альфа за недоСенс давала 50 грн. :mrgreen:
root
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:13

оплати балами - МАЙБУТНІ ПОКУПКИ
1 гривня = 12,5 балів (це вже з налогами)
https://bilshe.mastercard.ua/faq/pay_wi ... ards_banks

мене цілком влаштовує, в приваті я золоті міняв на сертифікати сільпо, інколи комфі, потім зникли маленьки 50грн 100, 500... тепер тільки 1000 :( а це 13000+ балів

Так що оплата за покупки доволі таки не погана фішка. Особливо на АЗС Окко, сама картка ОТП дає знижку до персональної +1грн.(та ще й 2% золотом на Більше) А ще на фішці можна мутити баблакар +3грн. + своя персональна і в цілому непогано виходить.
root
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 21:13

Re: ОТП БАНК

Обладатели карт eVisa, вопрос к вам: что за карта? Какие плюшки? Условно бесплатная или без условий?
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 22:11

  unknownurl написав:Обладатели карт eVisa, вопрос к вам: что за карта? Какие плюшки? Условно бесплатная или без условий?


50% Болт на 4 поездки / мес
и
50 грн / мес за 6 расчетов онлайн

хз дают ли ее отдельно, а так условия Премиум пакета

+ можно ее в USD там может бесплатно по заводу - выводу валюты, но пока не проверял не делал - гривной пользуюсь
cohan
 
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