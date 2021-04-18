ОТП БАНК
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 кві, 2021 14:13
V2 написав: root
Який розмір кешбеку вийшов?
есть же ставки: тут грязными, 1% на все (налоги, увы, нет), 5 - ретсораны, 2 АЗС
cohan
Повідомлень: 1499
З нами з: 27.09.19
Подякував: 70 раз.
Подякували: 115 раз.
Профіль
Додано: Вів 13 кві, 2021 14:42
clientage написав: root написав: V2 написав:
Який розмір кешбеку вийшов?
+788 (списали всі бали що були на той момент) а заправлявся на 1279грн.
а щоб заробити ті 788 скільки потратили?
Раніше були варіанти тільки на сертифікати або якісь подарунки.
Компенсація коштами - це вже цікавіше.
V2
4
Повідомлень: 7055
З нами з: 03.07.09
Подякував: 261 раз.
Подякували: 1196 раз.
Профіль
1
1
Додано: Вів 13 кві, 2021 14:48
V2 написав:
Раніше були варіанти тільки на сертифікати або якісь подарунки.
Компенсація коштами - це вже цікавіше.
У ревордсов была оплата кешбеком, только у нее рентабельность порядка 0.6% выходит. Мож стоит подсуетиться и обналичить фантики? Там выхлоп под 0.8% выходит
Вот може с голдом ближе к 1% нарисуется
ПС. Это не считая различных акционных начислений. Вот, например, мне Сибас 1000 закинул за регистрацию, нашару. От заживьём-с
clientage
1
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 34107
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2686 раз.
Подякували: 4078 раз.
Профіль
2
Додано: Вів 13 кві, 2021 15:13
оплати балами - МАЙБУТНІ ПОКУПКИ
1 гривня = 12,5 балів (це вже з налогами)
https://bilshe.mastercard.ua/faq/pay_wi ... ards_banks
мене цілком влаштовує, в приваті я золоті міняв на сертифікати сільпо, інколи комфі, потім зникли маленьки 50грн 100, 500... тепер тільки 1000
а це 13000+ балів
Так що оплата за покупки доволі таки не погана фішка. Особливо на АЗС Окко, сама картка ОТП дає знижку до персональної +1грн.(та ще й 2% золотом на Більше) А ще на фішці можна мутити баблакар +3грн. + своя персональна і в цілому непогано виходить.
root
Повідомлень: 704
З нами з: 04.03.15
Подякував: 147 раз.
Подякували: 105 раз.
Профіль
Додано: Нед 18 кві, 2021 21:13
Обладатели карт eVisa, вопрос к вам: что за карта? Какие плюшки? Условно бесплатная или без условий?
unknownurl
Повідомлень: 506
З нами з: 01.10.19
Подякував: 24 раз.
Подякували: 130 раз.
Профіль
Додано: Нед 18 кві, 2021 22:11
unknownurl написав:
Обладатели карт eVisa, вопрос к вам: что за карта? Какие плюшки? Условно бесплатная или без условий?
50% Болт на 4 поездки / мес
и
50 грн / мес за 6 расчетов онлайн
хз дают ли ее отдельно, а так условия Премиум пакета
+ можно ее в USD там может бесплатно по заводу - выводу валюты, но пока не проверял не делал - гривной пользуюсь
cohan
Повідомлень: 1499
З нами з: 27.09.19
Подякував: 70 раз.
Подякували: 115 раз.
Профіль
Додано: Пон 19 кві, 2021 06:52
А на доставку еды Ракета что там за скидки?
vovareuckij
Повідомлень: 144
З нами з: 19.06.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: Пон 19 кві, 2021 06:57
vovareuckij написав:
А на доставку еды Ракета что там за скидки?
20 грн
cohan
Повідомлень: 1499
З нами з: 27.09.19
Подякував: 70 раз.
Подякували: 115 раз.
Профіль
Додано: Пон 19 кві, 2021 07:04
не густо, зато в рекламе пишут, что до 50% скидка
vovareuckij
Повідомлень: 144
З нами з: 19.06.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_
,
ShtormK
,
Модератор
Схожі теми
7792
1750680
94516
11410746
18928
2733352