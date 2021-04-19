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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 678679680681

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 635
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 635
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 07:09

  vovareuckij написав:не густо, зато в рекламе пишут, что до 50% скидка


40 * 50% = 20 грн
не врут

у Болта тоже честные 50, до 200 грн скидки, т.е. поездка до 400
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 08:40

Re: ОТП БАНК

cohan написав:
  unknownurl написав:Обладатели карт eVisa, вопрос к вам: что за карта? Какие плюшки? Условно бесплатная или без условий?


50% Болт на 4 поездки / мес
и
50 грн / мес за 6 расчетов онлайн

хз дают ли ее отдельно, а так условия Премиум пакета

+ можно ее в USD там может бесплатно по заводу - выводу валюты, но пока не проверял не делал - гривной пользуюсь


Можно поподробнее на счёт «условий Премиум пакета»? На сайте вижу только тарифы, в которых указано, что обслуживание бесплатное.
Не имел дело с этим банком, но еВиза заинтересовала.

UPD: да, карта выдается как в пакете Премиум, так и самостоятельно.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 10:27

  unknownurl написав:
cohan написав:
  unknownurl написав:Обладатели карт eVisa, вопрос к вам: что за карта? Какие плюшки? Условно бесплатная или без условий?


50% Болт на 4 поездки / мес
и
50 грн / мес за 6 расчетов онлайн

хз дают ли ее отдельно, а так условия Премиум пакета

+ можно ее в USD там может бесплатно по заводу - выводу валюты, но пока не проверял не делал - гривной пользуюсь


Можно поподробнее на счёт «условий Премиум пакета»? На сайте вижу только тарифы, в которых указано, что обслуживание бесплатное.
Не имел дело с этим банком, но еВиза заинтересовала.

UPD: да, карта выдается как в пакете Премиум, так и самостоятельно.


надо тратить 5000 в мес, в принципе, у меня есть и то условие, где заводить 15к (ну и потом снимать можно 50к бесплатно), но пока не проверял - есть траты на 5к пока что

в остальном - наливают 5% грязными рестораны , 2 заправки и 1 на все кроме налогов ( у лайт вроде только 1% на все, но не вижу смысла открывать - там условие тоже тратить по 5к),
ну и открывают только якобы при кред лимите от 30к, хотя думаю если поспрашивать по отделениям - найдут варианты,
судя по куче тарифов а-ля "для IT, для Капитанов" это механизм удержания для клиентов какой-то, но не для всех
ну и курс хороший у них на продажу, да и по картам - 0-5коп в пользу клиента обычно
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:13

  cohan написав:в остальном - наливают 5% грязными рестораны , 2 заправки и 1 на все кроме налогов

Не в курсе, автосервисы, СТО, автозапчасти - они идут вместе с заправками как 2%, или 1% как "другое"?
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:30

  Вкладчик1234 написав:
  cohan написав:в остальном - наливают 5% грязными рестораны , 2 заправки и 1 на все кроме налогов

Не в курсе, автосервисы, СТО, автозапчасти - они идут вместе с заправками как 2%, или 1% как "другое"?


не подскажу, из-за 2% АЗС в Альфе, Аккорде использую обычно,

тут еще сложно найти mcc коды, сейчас по-быстрому глянул - не могу найти док там мелким шрифтом куча страниц, там должны быть
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:43

  cohan написав:тут еще сложно найти mcc коды, сейчас по-быстрому глянул - не могу найти док там мелким шрифтом куча страниц, там должны быть

Так отож. Я тоже искал, смотрел - не нашел :)
Чатик ничего лучшего, кроме "оформить карту и проверить" - не предложил (была даже версия, что это начисляет торговец, и от банка это не зависит) :)
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:59

  Вкладчик1234 написав:
  cohan написав:в остальном - наливают 5% грязными рестораны , 2 заправки и 1 на все кроме налогов

Не в курсе, автосервисы, СТО, автозапчасти - они идут вместе с заправками как 2%, или 1% как "другое"?

Ні, вони в АЗС не входять.
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