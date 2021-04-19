Додано: Пон 19 кві, 2021 10:27

unknownurl написав: cohan написав: unknownurl написав: Обладатели карт eVisa, вопрос к вам: что за карта? Какие плюшки? Условно бесплатная или без условий? Обладатели карт eVisa, вопрос к вам: что за карта? Какие плюшки? Условно бесплатная или без условий?



50% Болт на 4 поездки / мес

и

50 грн / мес за 6 расчетов онлайн



хз дают ли ее отдельно, а так условия Премиум пакета



+ можно ее в USD там может бесплатно по заводу - выводу валюты, но пока не проверял не делал - гривной пользуюсь 50% Болт на 4 поездки / мес50 грн / мес за 6 расчетов онлайнхз дают ли ее отдельно, а так условия Премиум пакета+ можно ее в USD там может бесплатно по заводу - выводу валюты, но пока не проверял не делал - гривной пользуюсь



Можно поподробнее на счёт «условий Премиум пакета»? На сайте вижу только тарифы, в которых указано, что обслуживание бесплатное.

Не имел дело с этим банком, но еВиза заинтересовала.



UPD: да, карта выдается как в пакете Премиум, так и самостоятельно. Можно поподробнее на счёт «условий Премиум пакета»? На сайте вижу только тарифы, в которых указано, что обслуживание бесплатное.Не имел дело с этим банком, но еВиза заинтересовала.UPD: да, карта выдается как в пакете Премиум, так и самостоятельно.

надо тратить 5000 в мес, в принципе, у меня есть и то условие, где заводить 15к (ну и потом снимать можно 50к бесплатно), но пока не проверял - есть траты на 5к пока чтов остальном - наливают 5% грязными рестораны , 2 заправки и 1 на все кроме налогов ( у лайт вроде только 1% на все, но не вижу смысла открывать - там условие тоже тратить по 5к),ну и открывают только якобы при кред лимите от 30к, хотя думаю если поспрашивать по отделениям - найдут варианты,судя по куче тарифов а-ля "для IT, для Капитанов" это механизм удержания для клиентов какой-то, но не для всехну и курс хороший у них на продажу, да и по картам - 0-5коп в пользу клиента обычно