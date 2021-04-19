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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 кві, 2021 07:09
vovareuckij написав:
не густо, зато в рекламе пишут, что до 50% скидка
40 * 50% = 20 грн
не врут
у Болта тоже честные 50, до 200 грн скидки, т.е. поездка до 400
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cohan
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Додано: Пон 19 кві, 2021 08:40
cohan написав: unknownurl написав:
Обладатели карт eVisa, вопрос к вам: что за карта? Какие плюшки? Условно бесплатная или без условий?
50% Болт на 4 поездки / мес
и
50 грн / мес за 6 расчетов онлайн
хз дают ли ее отдельно, а так условия Премиум пакета
+ можно ее в USD там может бесплатно по заводу - выводу валюты, но пока не проверял не делал - гривной пользуюсь
Можно поподробнее на счёт «условий Премиум пакета»? На сайте вижу только тарифы, в которых указано, что обслуживание бесплатное.
Не имел дело с этим банком, но еВиза заинтересовала.
UPD: да, карта выдается как в пакете Премиум, так и самостоятельно.
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unknownurl
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Додано: Пон 19 кві, 2021 10:27
unknownurl написав: cohan написав: unknownurl написав:
Обладатели карт eVisa, вопрос к вам: что за карта? Какие плюшки? Условно бесплатная или без условий?
50% Болт на 4 поездки / мес
и
50 грн / мес за 6 расчетов онлайн
хз дают ли ее отдельно, а так условия Премиум пакета
+ можно ее в USD там может бесплатно по заводу - выводу валюты, но пока не проверял не делал - гривной пользуюсь
Можно поподробнее на счёт «условий Премиум пакета»? На сайте вижу только тарифы, в которых указано, что обслуживание бесплатное.
Не имел дело с этим банком, но еВиза заинтересовала.
UPD: да, карта выдается как в пакете Премиум, так и самостоятельно.
надо тратить 5000 в мес, в принципе, у меня есть и то условие, где заводить 15к (ну и потом снимать можно 50к бесплатно), но пока не проверял - есть траты на 5к пока что
в остальном - наливают 5% грязными рестораны , 2 заправки и 1 на все кроме налогов ( у лайт вроде только 1% на все, но не вижу смысла открывать - там условие тоже тратить по 5к),
ну и открывают только якобы при кред лимите от 30к, хотя думаю если поспрашивать по отделениям - найдут варианты,
судя по куче тарифов а-ля "для IT, для Капитанов" это механизм удержания для клиентов какой-то, но не для всех
ну и курс хороший у них на продажу, да и по картам - 0-5коп в пользу клиента обычно
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cohan
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Додано: Пон 19 кві, 2021 19:13
cohan написав:
в остальном - наливают 5% грязными рестораны , 2 заправки и 1 на все кроме налогов
Не в курсе, автосервисы, СТО, автозапчасти - они идут вместе с заправками как 2%, или 1% как "другое"?
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Додано: Пон 19 кві, 2021 19:30
Вкладчик1234 написав: cohan написав:
в остальном - наливают 5% грязными рестораны , 2 заправки и 1 на все кроме налогов
Не в курсе, автосервисы, СТО, автозапчасти - они идут вместе с заправками как 2%, или 1% как "другое"?
не подскажу, из-за 2% АЗС в Альфе, Аккорде использую обычно,
тут еще сложно найти mcc коды, сейчас по-быстрому глянул - не могу найти док там мелким шрифтом куча страниц, там должны быть
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Додано: Пон 19 кві, 2021 19:43
cohan написав:
тут еще сложно найти mcc коды, сейчас по-быстрому глянул - не могу найти док там мелким шрифтом куча страниц, там должны быть
Так отож. Я тоже искал, смотрел - не нашел
Чатик ничего лучшего, кроме "оформить карту и проверить" - не предложил (была даже версия, что это начисляет торговец, и от банка это не зависит)
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Додано: Пон 19 кві, 2021 19:59
Вкладчик1234 написав: cohan написав:
в остальном - наливают 5% грязными рестораны , 2 заправки и 1 на все кроме налогов
Не в курсе, автосервисы, СТО, автозапчасти - они идут вместе с заправками как 2%, или 1% как "другое"?
Ні, вони в АЗС не входять.
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