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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 кві, 2021 07:09
vovareuckij написав:
не густо, зато в рекламе пишут, что до 50% скидка
40 * 50% = 20 грн
не врут
у Болта тоже честные 50, до 200 грн скидки, т.е. поездка до 400
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cohan
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Додано: Пон 19 кві, 2021 08:40
cohan написав: unknownurl написав:
Обладатели карт eVisa, вопрос к вам: что за карта? Какие плюшки? Условно бесплатная или без условий?
50% Болт на 4 поездки / мес
и
50 грн / мес за 6 расчетов онлайн
хз дают ли ее отдельно, а так условия Премиум пакета
+ можно ее в USD там может бесплатно по заводу - выводу валюты, но пока не проверял не делал - гривной пользуюсь
Можно поподробнее на счёт «условий Премиум пакета»? На сайте вижу только тарифы, в которых указано, что обслуживание бесплатное.
Не имел дело с этим банком, но еВиза заинтересовала.
UPD: да, карта выдается как в пакете Премиум, так и самостоятельно.
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unknownurl
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Додано: Пон 19 кві, 2021 10:27
unknownurl написав: cohan написав: unknownurl написав:
Обладатели карт eVisa, вопрос к вам: что за карта? Какие плюшки? Условно бесплатная или без условий?
50% Болт на 4 поездки / мес
и
50 грн / мес за 6 расчетов онлайн
хз дают ли ее отдельно, а так условия Премиум пакета
+ можно ее в USD там может бесплатно по заводу - выводу валюты, но пока не проверял не делал - гривной пользуюсь
Можно поподробнее на счёт «условий Премиум пакета»? На сайте вижу только тарифы, в которых указано, что обслуживание бесплатное.
Не имел дело с этим банком, но еВиза заинтересовала.
UPD: да, карта выдается как в пакете Премиум, так и самостоятельно.
надо тратить 5000 в мес, в принципе, у меня есть и то условие, где заводить 15к (ну и потом снимать можно 50к бесплатно), но пока не проверял - есть траты на 5к пока что
в остальном - наливают 5% грязными рестораны , 2 заправки и 1 на все кроме налогов ( у лайт вроде только 1% на все, но не вижу смысла открывать - там условие тоже тратить по 5к),
ну и открывают только якобы при кред лимите от 30к, хотя думаю если поспрашивать по отделениям - найдут варианты,
судя по куче тарифов а-ля "для IT, для Капитанов" это механизм удержания для клиентов какой-то, но не для всех
ну и курс хороший у них на продажу, да и по картам - 0-5коп в пользу клиента обычно
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cohan
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Додано: Пон 19 кві, 2021 19:13
cohan написав:
в остальном - наливают 5% грязными рестораны , 2 заправки и 1 на все кроме налогов
Не в курсе, автосервисы, СТО, автозапчасти - они идут вместе с заправками как 2%, или 1% как "другое"?
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Додано: Пон 19 кві, 2021 19:30
Вкладчик1234 написав: cohan написав:
в остальном - наливают 5% грязными рестораны , 2 заправки и 1 на все кроме налогов
Не в курсе, автосервисы, СТО, автозапчасти - они идут вместе с заправками как 2%, или 1% как "другое"?
не подскажу, из-за 2% АЗС в Альфе, Аккорде использую обычно,
тут еще сложно найти mcc коды, сейчас по-быстрому глянул - не могу найти док там мелким шрифтом куча страниц, там должны быть
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Додано: Пон 19 кві, 2021 19:43
cohan написав:
тут еще сложно найти mcc коды, сейчас по-быстрому глянул - не могу найти док там мелким шрифтом куча страниц, там должны быть
Так отож. Я тоже искал, смотрел - не нашел
Чатик ничего лучшего, кроме "оформить карту и проверить" - не предложил (была даже версия, что это начисляет торговец, и от банка это не зависит)
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 19 кві, 2021 19:59
Вкладчик1234 написав: cohan написав:
в остальном - наливают 5% грязными рестораны , 2 заправки и 1 на все кроме налогов
Не в курсе, автосервисы, СТО, автозапчасти - они идут вместе с заправками как 2%, или 1% как "другое"?
Ні, вони в АЗС не входять.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 17:02
На фоні позитива роботи з ОТП банк трохи й мінусів назбиралось.
1) При сплаті комуналки за кожну сплачену квитанцію комса 1 грн. На фоні інших банків де комуналка повністю для клієнта безкоштовна то ОТП тільки заманює жирними сумами тому що 1% повертається золотом на БІЛЬШЕ.
2) Знов про комуналку, шаблони тільки фіксовані, свій добавити анріал, даже через підтримку. Не всі компаніє є.
3) Якщо хочете на ОЛХ купити товара то краще це не робити карткою ОТП, так як це дуже дорого! Робив покупку на 2900грн. списали на 34грн. комси! жирненько так. Я знав що транзакції на ОЛХ йдуть як p2p, але забув що в ОТП це дорого, переплюнули навіть Приватбанк.
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root
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Додано: Вів 20 кві, 2021 17:40
Вкладчик1234 написав: cohan написав:
тут еще сложно найти mcc коды, сейчас по-быстрому глянул - не могу найти док там мелким шрифтом куча страниц, там должны быть
Так отож. Я тоже искал, смотрел - не нашел
Чатик ничего лучшего, кроме "оформить карту и проверить" - не предложил (была даже версия, что это начисляет торговец, и от банка это не зависит)
Дзвоніть у підтримку Mastercard, вони скажуть усі МСС коди для Black Edition від ОТП
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Dimaa
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Додано: Вів 20 кві, 2021 18:12
root написав:На фоні позитива роботи з ОТП банк трохи й мінусів назбиралось.
1) При сплаті комуналки за кожну сплачену квитанцію комса 1 грн. На фоні інших банків де комуналка повністю для клієнта безкоштовна то ОТП тільки заманює жирними сумами тому що 1% повертається золотом на БІЛЬШЕ.
2) Знов про комуналку, шаблони тільки фіксовані, свій добавити анріал, даже через підтримку. Не всі компаніє є.
3) Якщо хочете на ОЛХ купити товара то краще це не робити карткою ОТП, так як це дуже дорого! Робив покупку на 2900грн. списали на 34грн. комси! жирненько так. Я знав що транзакції на ОЛХ йдуть як p2p, але забув що в ОТП це дорого, переплюнули навіть Приватбанк.
Лично меня заинтересовала еVisa только скидками на Bolt и тем, что это полностью бесплатная премиум карта. Для коммуналки есть другие более выгодные карты.
Ну а про prom, olx, да, в тарифах написано - 1% + 5 грн.
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unknownurl
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Вів 20 кві, 2021 17:44
Dimaa
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