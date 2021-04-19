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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 679680681682

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 635
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 635
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:17

  unknownurl написав:Для коммуналки есть другие более выгодные карты.


Які наприклад? ПУМБ там де в мене тільки один шаблон норма а інші банк вже два місяці як поправити не може? Чи монобанк та альфа але там просто 0 комісія без плюшок...



  unknownurl написав:Ну а про prom, olx, да, в тарифах написано - 1% + 5 грн.


Я в курсі :)
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  #<1 ... 679680681682
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