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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 кві, 2021 18:17
unknownurl написав:
Для коммуналки есть другие более выгодные карты.
Які наприклад? ПУМБ там де в мене тільки один шаблон норма а інші банк вже два місяці як поправити не може? Чи монобанк та альфа але там просто 0 комісія без плюшок...
unknownurl написав:
Ну а про prom, olx, да, в тарифах написано - 1% + 5 грн.
Я в курсі
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Вів 20 кві, 2021 17:44
Dimaa
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