Які наприклад? ПУМБ там де в мене тільки один шаблон норма а інші банк вже два місяці як поправити не може? Чи монобанк та альфа але там просто 0 комісія без плюшок...
Я в курсі
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 кві, 2021 18:17
Які наприклад? ПУМБ там де в мене тільки один шаблон норма а інші банк вже два місяці як поправити не може? Чи монобанк та альфа але там просто 0 комісія без плюшок...
Я в курсі
Додано: Вів 20 кві, 2021 19:34
Re: ОТП БАНК
Додано: Вів 20 кві, 2021 19:51
болт конечно жучары,
пробовал сегодня сэкономить на большом расстоянии с eVisa или хотя бы Альфа-30%,
цифры получались такими
Убер 324 грн, Уклон 305-340 (вообще в карантин скачит что тот ежик)
Болт с 50% скидкой - 278 , с Альфа, понятно около 400
так что такое
впрочем, когда не цейтнот - типа в СБ или ВС можно неспешно порефрешить - цена сопоставимая, да и в будни если не строго нужно ко времени
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