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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 679680681682

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 635
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 635
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:17

  unknownurl написав:Для коммуналки есть другие более выгодные карты.


Які наприклад? ПУМБ там де в мене тільки один шаблон норма а інші банк вже два місяці як поправити не може? Чи монобанк та альфа але там просто 0 комісія без плюшок...



  unknownurl написав:Ну а про prom, olx, да, в тарифах написано - 1% + 5 грн.


Я в курсі :)
root
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:34

Re: ОТП БАНК

  root написав:Які наприклад?

Укрсиббанк NewCard при оплате на сайтах TAS2U, Uplata (City24) [оба без комиссии], next.privat24.ua [есть комиссия] - 5% кешбека.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:51

  unknownurl написав:Лично меня заинтересовала еVisa только скидками на Bolt и тем, что это полностью бесплатная премиум карта. Для коммуналки есть другие более выгодные карты.


болт конечно жучары,
пробовал сегодня сэкономить на большом расстоянии с eVisa или хотя бы Альфа-30%,
цифры получались такими

Убер 324 грн, Уклон 305-340 (вообще в карантин скачит что тот ежик)
Болт с 50% скидкой - 278 , с Альфа, понятно около 400

так что такое
впрочем, когда не цейтнот - типа в СБ или ВС можно неспешно порефрешить - цена сопоставимая, да и в будни если не строго нужно ко времени
cohan
 
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  #<1 ... 679680681682
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