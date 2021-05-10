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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 680681682683

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 635
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 635
Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 07:59

Re: ОТП БАНК

Данный банк может снизить кредитный лимит, если на карте весь он израсходован (по принципу Приватбанка)?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 19:36

суточный лимит СЭП

При переводе с ОТП через smart OTP на другой банк суточный лимит 5000 грн? Его можно поднять как-то?
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 19:58

  amatorodessa написав:При переводе с ОТП через smart OTP на другой банк суточный лимит 5000 грн? Его можно поднять как-то?

Вроде суточный 9999.99. Поднять только ч/з кц
nickvlk1
 
Повідомлень: 148
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 20:43

  amatorodessa написав:При переводе с ОТП через smart OTP на другой банк суточный лимит 5000 грн? Его можно поднять как-то?


если Вы про СЕП - то писать заявление в отделении банка. можете установить к примеру 100К и отправлять 10раз по 10К по 2 грн.
Если по р2р то лимит по умолчанию ровно 10К в день. (если нужно больше то звонить в поддержку)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 21:43

А шо за карта Vodafone Bonus Card?
Типа бонусы косить под Ватафон? Как у Алки Коннект?
И чо там щас на бонусы можно взять? Абонку типа скостить можно или телепон какой замутить через Алло?
Amethyst
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Повідомлень: 58
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  #<1 ... 680681682683
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