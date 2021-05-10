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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 кві, 2021 07:59
Re: ОТП БАНК
Данный банк может снизить кредитный лимит, если на карте весь он израсходован (по принципу Приватбанка)?
Додано: П'ят 07 тра, 2021 19:36
суточный лимит СЭП
При переводе с ОТП через smart OTP на другой банк суточный лимит 5000 грн? Его можно поднять как-то?
Додано: П'ят 07 тра, 2021 19:58
Додано: П'ят 07 тра, 2021 20:43
если Вы про СЕП - то писать заявление в отделении банка. можете установить к примеру 100К и отправлять 10раз по 10К по 2 грн.
Если по р2р то лимит по умолчанию ровно 10К в день. (если нужно больше то звонить в поддержку)
Додано: Пон 10 тра, 2021 21:43
А шо за карта Vodafone Bonus Card?
Типа бонусы косить под Ватафон? Как у Алки Коннект?
И чо там щас на бонусы можно взять? Абонку типа скостить можно или телепон какой замутить через Алло?
Додано: Вів 11 тра, 2021 09:28
если карта не платная, а она вроде в кредитном состоянии не платная, то все равно беспонтовая
ничего особенного там не было - курс сморите сами
у меня она была в виде дебетки, года два назада, надоело отлистывать по 15 или по 10 за смс или просто за карту
в ОТП, где комис на все, имеет смысл только их премиум кредитки, остальные даже тикетсы с подвохами оплатить раз в три года, или ежемесячно
Додано: Вів 11 тра, 2021 09:58
Re: ОТП БАНК
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