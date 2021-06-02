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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 чер, 2021 16:56
Andi_30 написав: Квесторе_поверніться написав:
Валя, Алла, СоСо, Фарс, Моня - годяться?
І доків на законне походження коштів тільки на 300000 і потрібно. Ні?
Да такой вариант пройдет.
Алла за два дня по 150.
СоСо не пустит, надо поменять на кого-то другого.
Остальные по 300 должны пустить без вопросов.
Алка по 150 платеж, но 500 в дн пропустит
СоСо, отже Лушый спокойно 250К в дн одним платежем пропускает, тока нуна через саппорт лимит подымать и юзать Нэо, а не досдыхивающую икОну.
Валя -- 300К спокойно выпускает для ВИПа
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Додано: Сер 02 чер, 2021 20:29
Amethyst написав: Andi_30 написав: Квесторе_поверніться написав:
Валя, Алла, СоСо, Фарс, Моня - годяться?
І доків на законне походження коштів тільки на 300000 і потрібно. Ні?
Да такой вариант пройдет.
Алла за два дня по 150.
СоСо не пустит, надо поменять на кого-то другого.
Остальные по 300 должны пустить без вопросов.
Алка по 150 платеж, но 500 в дн пропустит
СоСо, отже Лушый спокойно 250К в дн одним платежем пропускает, тока нуна через саппорт лимит подымать и юзать Нэо, а не досдыхивающую икОну.
Валя -- 300К спокойно выпускает для ВИПа
Алка 150 платеж, 250 день, 500 месяц
СоСо надо переходить не НЭО
Валя сказала 500 выпустит без вопросов.
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Додано: Сер 02 чер, 2021 21:39
Я правильно понял, если раз в месяц пополнять этот пакет 15т СЕП с другого банка и за 4 грн СЕП назад, то пакет будет бесплатный?
Текущий бесплатно, если открыть в OTP Smart. Какой продукт открыть первым, для получения доступа к OTP Smart?
Вход нал,б/н,р2р бесплатно. Выход только СЕП за 2грн до 10т, правильно?
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Andi_30
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Додано: Сер 02 чер, 2021 22:26
Andi_30 написав:
Я правильно понял, если раз в месяц пополнять этот пакет 15т СЕП с другого банка и за 4 грн СЕП назад, то пакет будет бесплатный?
нет, это условие мутное, работают только траты, пополнение хз
Andi_30 написав:
Текущий бесплатно, если открыть в OTP Smart. Какой продукт открыть первым, для получения доступа к OTP Smart?
любой, например, Водафон или Тикетс дебетку, или Мани на кармане кредитку - тогда и смс будет фри, в дебетках стоит денег
Andi_30 написав:
Вход нал,б/н,р2р бесплатно. Выход только СЕП за 2грн до 10т, правильно?
p2p вроде по 5 грн, без процента
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cohan
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