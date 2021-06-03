RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 682683684685

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 635
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 635
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 16:56

  Andi_30 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Валя, Алла, СоСо, Фарс, Моня - годяться?
І доків на законне походження коштів тільки на 300000 і потрібно. Ні?


Да такой вариант пройдет.
Алла за два дня по 150.
СоСо не пустит, надо поменять на кого-то другого.
Остальные по 300 должны пустить без вопросов.

Алка по 150 платеж, но 500 в дн пропустит
СоСо, отже Лушый спокойно 250К в дн одним платежем пропускает, тока нуна через саппорт лимит подымать и юзать Нэо, а не досдыхивающую икОну.
Валя -- 300К спокойно выпускает для ВИПа :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 307
З нами з: 05.05.21
Подякував: 21 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 20:29

  Amethyst написав:
  Andi_30 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Валя, Алла, СоСо, Фарс, Моня - годяться?
І доків на законне походження коштів тільки на 300000 і потрібно. Ні?


Да такой вариант пройдет.
Алла за два дня по 150.
СоСо не пустит, надо поменять на кого-то другого.
Остальные по 300 должны пустить без вопросов.

Алка по 150 платеж, но 500 в дн пропустит
СоСо, отже Лушый спокойно 250К в дн одним платежем пропускает, тока нуна через саппорт лимит подымать и юзать Нэо, а не досдыхивающую икОну.
Валя -- 300К спокойно выпускает для ВИПа :)

Алка 150 платеж, 250 день, 500 месяц
СоСо надо переходить не НЭО :D
Валя сказала 500 выпустит без вопросов.
Andi_30
 
Повідомлень: 260
З нами з: 25.05.12
Подякував: 78 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 21:39

  cohan написав:
  Andi_30 написав:Если становиться клиентом ОТП.
Какие интересные продукты, услуги?


https://ru.otpbank.com.ua/privateclient ... m-banking/

и автокредит :mrgreen: :mrgreen:

это если пенсию не считать,
увы, тут осторожно нужно с комисом, он практически везде


Я правильно понял, если раз в месяц пополнять этот пакет 15т СЕП с другого банка и за 4 грн СЕП назад, то пакет будет бесплатный?
Текущий бесплатно, если открыть в OTP Smart. Какой продукт открыть первым, для получения доступа к OTP Smart?
Вход нал,б/н,р2р бесплатно. Выход только СЕП за 2грн до 10т, правильно?
Andi_30
 
Повідомлень: 260
З нами з: 25.05.12
Подякував: 78 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 22:26

  Andi_30 написав:Я правильно понял, если раз в месяц пополнять этот пакет 15т СЕП с другого банка и за 4 грн СЕП назад, то пакет будет бесплатный?


нет, это условие мутное, работают только траты, пополнение хз

  Andi_30 написав:Текущий бесплатно, если открыть в OTP Smart. Какой продукт открыть первым, для получения доступа к OTP Smart?

любой, например, Водафон или Тикетс дебетку, или Мани на кармане кредитку - тогда и смс будет фри, в дебетках стоит денег

  Andi_30 написав:Вход нал,б/н,р2р бесплатно. Выход только СЕП за 2грн до 10т, правильно?


p2p вроде по 5 грн, без процента
cohan
 
Повідомлень: 1832
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 22:55

  Andi_30 написав:
  cohan написав:
  Andi_30 написав:Если становиться клиентом ОТП.
Какие интересные продукты, услуги?


https://ru.otpbank.com.ua/privateclient ... m-banking/

и автокредит :mrgreen: :mrgreen:

это если пенсию не считать,
увы, тут осторожно нужно с комисом, он практически везде


Я правильно понял, если раз в месяц пополнять этот пакет 15т СЕП с другого банка и за 4 грн СЕП назад, то пакет будет бесплатный?
Текущий бесплатно, если открыть в OTP Smart. Какой продукт открыть первым, для получения доступа к OTP Smart?
Вход нал,б/н,р2р бесплатно. Выход только СЕП за 2грн до 10т, правильно?


Если речь о премиалтной карте, то да, все правильно, но там одно из условий наличие депозита на 30к или кредитки на ту же сумму. В остальном все так, СЕП по 2 грн. до 10к. р2р, 5 грн для небольших сумм и 10грн для сумм побольше. Приятный % по сберегательному 5.5%.
nickvlk1
 
Повідомлень: 149
З нами з: 17.03.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 682683684685
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9511, 9512, 9513
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
95123 11597465
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 чер, 2021 23:50
mephala
Идея Банк 1 ... 1947, 1948, 1949
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19482 2799376
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 чер, 2021 22:46
Maksi2
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4823, 4824, 4825
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
48247 6147811
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 чер, 2021 22:28
guntherhouse777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95124)
04.06.2021 00:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.