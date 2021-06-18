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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 684685686687>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 635
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 635
Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 13:12

Re: ОТП БАНК

прошу подсказать, можно ли без посещения банка закрыть карту зарплатную? С той работы уволился, а отп начисляет комиссию ежемесячную, картой не пользуюсь. Блокировка карты ведь не закроет сам счет и комиссия будет продолжать начисляться?
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 13:20

  motosmile написав:прошу подсказать, можно ли без посещения банка закрыть карту зарплатную? С той работы уволился, а отп начисляет комиссию ежемесячную, картой не пользуюсь. Блокировка карты ведь не закроет сам счет и комиссия будет продолжать начисляться?


формально да
https://ru.otpbank.com.ua/about/informa ... bo-kartki/

но там есть хрень как остающийся счет к карте и 10ка или сколько там будет капать уже за него

пробуйте удаленно, оставив клиент - банк, убедитесь в нем, что все закрыта (карта перейдет в закрытые), но лучше 100 раз переспросите все ли закрыто
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 14:10

Re: ОТП БАНК

  nickvlk1 написав:р2р, 5 грн для небольших сумм и 10грн для сумм побольше.


1%+5 грн.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 20:56

  Bosstone написав:
  nickvlk1 написав:р2р, 5 грн для небольших сумм и 10грн для сумм побольше.


1%+5 грн.


Если ч/з приложение банка то только 5/10 грн. Через сторонние сервисы/тянучки, да, 1%+5.
nickvlk1
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 23:22

  nickvlk1 написав:р2р, 5 грн для небольших сумм и 10грн для сумм побольше.

Действительно, до 1000.00 вкл. - 5 грн, с 1000.01 - 10 грн.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:32

  cohan написав:продлили Уикенд в рассрочку на полгода, до конца Ноября
https://ru.otpbank.com.ua/action/free-i ... -weekends/
и подняли жлобский верхний лимит с 6 до 15к


расширили Викенд на кажлый день, с 19 по 30 июня
https://ru.otpbank.com.ua/action/free-i ... -weekends/
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:13

С улицы дают бесплатные кредитки? Какая схема погашения?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:39

  Bosstone написав:С улицы дают бесплатные кредитки? Какая схема погашения?


дают Манинаркомани легко, погашать в РД, через дни (52 чи сколько там),

если IT ФОП можете попробовать на Премиум размахнуться, придется принести выписки (электроформы ок)
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:19

Сколько по этой кредитке могут налить лимита? Есть страховки или платы за что-то? А то в этом банке все комиссиями обложено.
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:11

  vovareuckij написав:Сколько по этой кредитке могут налить лимита? Есть страховки или платы за что-то? А то в этом банке все комиссиями обложено.


10-15, увеличивают, если пользуешься, и уменьшают потом если нет
манинаркомани бесплатная полностью, включая смски, потому и взял + конвертация без комиса, а курс у ОТП хороший всегда
cohan
 
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