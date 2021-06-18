ОТП БАНК
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Додано: Нед 06 чер, 2021 13:12
прошу подсказать, можно ли без посещения банка закрыть карту зарплатную? С той работы уволился, а отп начисляет комиссию ежемесячную, картой не пользуюсь. Блокировка карты ведь не закроет сам счет и комиссия будет продолжать начисляться?
motosmile
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Додано: Нед 06 чер, 2021 13:20
motosmile написав:
прошу подсказать, можно ли без посещения банка закрыть карту зарплатную? С той работы уволился, а отп начисляет комиссию ежемесячную, картой не пользуюсь. Блокировка карты ведь не закроет сам счет и комиссия будет продолжать начисляться?
формально да
https://ru.otpbank.com.ua/about/informa ... bo-kartki/
но там есть хрень как остающийся счет к карте и 10ка или сколько там будет капать уже за него
пробуйте удаленно, оставив клиент - банк, убедитесь в нем, что все закрыта (карта перейдет в закрытые), но лучше 100 раз переспросите все ли закрыто
cohan
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Додано: Нед 06 чер, 2021 14:10
nickvlk1 написав:
р2р, 5 грн для небольших сумм и 10грн для сумм побольше.
1%+5 грн.
Bosstone
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Додано: Нед 06 чер, 2021 20:56
Bosstone написав: nickvlk1 написав:
р2р, 5 грн для небольших сумм и 10грн для сумм побольше.
1%+5 грн.
Если ч/з приложение банка то только 5/10 грн. Через сторонние сервисы/тянучки, да, 1%+5.
nickvlk1
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Додано: Нед 06 чер, 2021 23:22
nickvlk1 написав:
р2р, 5 грн для небольших сумм и 10грн для сумм побольше.
Действительно, до 1000.00 вкл. - 5 грн, с 1000.01 - 10 грн.
Bosstone
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:32
cohan
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:13
С улицы дают бесплатные кредитки? Какая схема погашения?
Bosstone
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:39
Bosstone написав:
С улицы дают бесплатные кредитки? Какая схема погашения?
дают Манинаркомани легко, погашать в РД, через дни (52 чи сколько там),
если IT ФОП можете попробовать на Премиум размахнуться, придется принести выписки (электроформы ок)
cohan
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:19
Сколько по этой кредитке могут налить лимита? Есть страховки или платы за что-то? А то в этом банке все комиссиями обложено.
vovareuckij
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:11
vovareuckij написав:
Сколько по этой кредитке могут налить лимита? Есть страховки или платы за что-то? А то в этом банке все комиссиями обложено.
10-15, увеличивают, если пользуешься, и уменьшают потом если нет
манинаркомани бесплатная полностью, включая смски, потому и взял + конвертация без комиса, а курс у ОТП хороший всегда
cohan
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