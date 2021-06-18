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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 684685686687

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 635
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 635
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:17

  cohan написав:потому и взял

Нафига? В чём ценность карты?
Vorlon
 
Повідомлень: 9648
З нами з: 14.06.13
Подякував: 462 раз.
Подякували: 1032 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:25

Vorlon Бесплатный кредит уже не ценность? :)
Bosstone
 
Повідомлень: 1867
З нами з: 21.04.10
Подякував: 652 раз.
Подякували: 220 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:26

  Vorlon написав:
  cohan написав:потому и взял

Нафига? В чём ценность карты?

ценность мелкая, только для зарубежных оплат, премиум пакеты получше, но они с абонкой или условиями
cohan
 
Повідомлень: 1998
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 153 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:43

На скока я помню, то Цыган не дает кредитку, если у клиента уже есть 2 кредитки в др. банках
Amethyst
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Повідомлень: 352
З нами з: 05.05.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 36 раз.
 
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  #<1 ... 684685686687
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П'ят 18 чер, 2021 20:22
Пансер

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