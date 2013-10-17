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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 684685686687

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 635
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 635
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:17

  cohan написав:потому и взял

Нафига? В чём ценность карты?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:25

Vorlon Бесплатный кредит уже не ценность? :)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:26

  Vorlon написав:
  cohan написав:потому и взял

Нафига? В чём ценность карты?

ценность мелкая, только для зарубежных оплат, премиум пакеты получше, но они с абонкой или условиями
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:43

На скока я помню, то Цыган не дает кредитку, если у клиента уже есть 2 кредитки в др. банках
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 23:00

  Bosstone написав:Бесплатный кредит уже не ценность?

Когда кредитных карт с разными плюшками уже с десяток, то ещё одна просто с лимитом (без плюшек) имеет ценность, близкую к абсолютному нулю :lol:
Vorlon
 
Повідомлень: 9651
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Подякував: 462 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 07:52

  Amethyst написав:На скока я помню, то Цыган не дает кредитку, если у клиента уже есть 2 кредитки в др. банках


дает,
не дает Правекс,
может, ОТП просто используют как отмазку или с улицы не дает, но клиентам дает
cohan
 
Повідомлень: 2015
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Подякував: 78 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 13:51

  Vorlon написав:
  Bosstone написав:Бесплатный кредит уже не ценность?

Когда кредитных карт с разными плюшками уже с десяток, то ещё одна просто с лимитом (без плюшек) имеет ценность, близкую к абсолютному нулю :lol:

А можно список кредитных карт с плюшками?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 15:15

Re: ОТП БАНК

  vovareuckij написав:А можно список кредитных карт с плюшками?

Finance.ua: Карты с кэшбэком
https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
Amethyst
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Повідомлень: 354
З нами з: 05.05.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 36 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 17:17

По карте https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... cards/mnk/ указано, что нет комиссии за снятие наличных, а в льготный период это попадает?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 17:51

  vovareuckij написав:По карте https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... cards/mnk/ указано, что нет комиссии за снятие наличных, а в льготный период это попадает?


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

у них довольно вменяемые описания тарифов, кстати

не входит, это ж не ПУМБ летом, и ни у кого не входит, так - на фоне конкуренции эдакое послабление

давным давно - года три назад, у ОТП не было таких с фри снятием и с фри обслуживанием - хоть за смс но надо платить, а то и что-то навроде Альфовской страховки в размере от суммы кредлимита - но сегодня вот так
cohan
 
Повідомлень: 2015
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 157 раз.
 
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