ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:17
cohan написав:
потому и взял
Нафига? В чём ценность карты?
Vorlon
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:25
Vorlon
Бесплатный кредит уже не ценность?
Bosstone
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:26
Vorlon написав: cohan написав:
потому и взял
Нафига? В чём ценность карты?
ценность мелкая, только для зарубежных оплат, премиум пакеты получше, но они с абонкой или условиями
cohan
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:43
На скока я помню, то Цыган не дает кредитку, если у клиента уже есть 2 кредитки в др. банках
Amethyst
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 23:00
Bosstone написав:
Бесплатный кредит уже не ценность?
Когда кредитных карт с разными плюшками уже с десяток, то ещё одна просто с лимитом (без плюшек) имеет ценность, близкую к абсолютному нулю
Vorlon
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Додано: Суб 19 чер, 2021 07:52
Amethyst написав:
На скока я помню, то Цыган не дает кредитку, если у клиента уже есть 2 кредитки в др. банках
дает,
не дает Правекс,
может, ОТП просто используют как отмазку или с улицы не дает, но клиентам дает
cohan
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Додано: Нед 20 чер, 2021 13:51
Vorlon написав: Bosstone написав:
Бесплатный кредит уже не ценность?
Когда кредитных карт с разными плюшками уже с десяток, то ещё одна просто с лимитом (без плюшек) имеет ценность, близкую к абсолютному нулю
А можно список кредитных карт с плюшками?
vovareuckij
Повідомлень: 193
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Додано: Нед 20 чер, 2021 15:15
Amethyst
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Додано: Нед 20 чер, 2021 17:17
По карте
https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... cards/mnk/
указано, что нет комиссии за снятие наличных, а в льготный период это попадает?
vovareuckij
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Додано: Нед 20 чер, 2021 17:51
у них довольно вменяемые описания тарифов, кстати
не входит, это ж не ПУМБ летом, и ни у кого не входит, так - на фоне конкуренции эдакое послабление
давным давно - года три назад, у ОТП не было таких с фри снятием и с фри обслуживанием - хоть за смс но надо платить, а то и что-то навроде Альфовской страховки в размере от суммы кредлимита - но сегодня вот так
cohan
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