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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лип, 2021 08:51
Правильно ли я понимаю, что при внесении наличных долларов на свой текущий счет USD комиссия 1 процент? А если внести наличные доллары на сберегательный счет USD, а потом через Smart OTP перевести со сберегательного на текущий счет USD, то комиссии не будет?
И за продажу USD тоже у них комиссия 0.1 % или 0.3 % ?
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amatorodessa
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Додано: Вів 06 лип, 2021 08:53
На ощадний ніби також комісія.
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Кочевник
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Додано: Вів 06 лип, 2021 08:58
Кочевник написав:
На ощадний ніби також комісія.
Есть ли комиссия за пополнение наличными гривнами сберегательного,тот что под 5,5%
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sens
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