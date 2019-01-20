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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 685686687688

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 635
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 635
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 08:51

комиссия за внесение долларов

Правильно ли я понимаю, что при внесении наличных долларов на свой текущий счет USD комиссия 1 процент? А если внести наличные доллары на сберегательный счет USD, а потом через Smart OTP перевести со сберегательного на текущий счет USD, то комиссии не будет?

И за продажу USD тоже у них комиссия 0.1 % или 0.3 % ?
amatorodessa
 
Повідомлень: 40
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 08:53

Re: ОТП БАНК

На ощадний ніби також комісія.
Кочевник
 
Повідомлень: 1975
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 08:58

  Кочевник написав:На ощадний ніби також комісія.

Есть ли комиссия за пополнение наличными гривнами сберегательного,тот что под 5,5%
sens
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Повідомлень: 12608
З нами з: 12.09.13
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  #<1 ... 685686687688
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