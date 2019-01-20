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Додано: Вів 06 лип, 2021 08:51
Правильно ли я понимаю, что при внесении наличных долларов на свой текущий счет USD комиссия 1 процент? А если внести наличные доллары на сберегательный счет USD, а потом через Smart OTP перевести со сберегательного на текущий счет USD, то комиссии не будет?
И за продажу USD тоже у них комиссия 0.1 % или 0.3 % ?
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amatorodessa
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Додано: Вів 06 лип, 2021 08:53
На ощадний ніби також комісія.
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Кочевник
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Додано: Вів 06 лип, 2021 08:58
Кочевник написав:
На ощадний ніби також комісія.
Есть ли комиссия за пополнение наличными гривнами сберегательного,тот что под 5,5%
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sens
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Додано: Вів 06 лип, 2021 11:59
мне персмен сказала что на все, любые варианты пополнях доллара будет комис,
иногда она ошибается, но хз, проверять лень
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cohan
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Додано: Вів 06 лип, 2021 12:01
amatorodessa написав:
Правильно ли я понимаю, что при внесении наличных долларов на свой текущий счет USD комиссия 1 процент? А если внести наличные доллары на сберегательный счет USD, а потом через Smart OTP перевести со сберегательного на текущий счет USD, то комиссии не будет?
И за продажу USD тоже у них комиссия 0.1 % или 0.3 % ?
0,1%
по схеме вроде можно через карту и потом перевести ИЛИ с карты же и продавать
но у меня пока обе карты пакета в грн, надо поинтересоваться открыть вне пакета
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cohan
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Додано: Вів 06 лип, 2021 12:30
cohan Спасибо.
0.1% это комиссия, если продавать доллары с текущего счета USD?
Если просто наличные USD в кассу без открытия счета, тоже комиссия 0.1% за продажу?
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amatorodessa
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Додано: Вів 06 лип, 2021 14:28
cohan написав:
мне персмен сказала что на все, любые варианты пополнях доллара будет комис,
иногда она ошибается, но хз, проверять лень
На поповнення картки комісії немає.
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Кочевник
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Додано: Вів 06 лип, 2021 17:32
amatorodessa написав:cohan
Спасибо.
0.1% это комиссия, если продавать доллары с текущего счета USD?
Если просто наличные USD в кассу без открытия счета, тоже комиссия 0.1% за продажу?
нет, если обмен в кассе - то никаких 0,1%, но Вы посмотрите таблицу на сайте - в кассе ниже же курс чем онлайн
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cohan
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Вів 06 лип, 2021 17:31
cohan
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