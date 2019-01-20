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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 685686687688

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 635
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 635
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 08:51

комиссия за внесение долларов

Правильно ли я понимаю, что при внесении наличных долларов на свой текущий счет USD комиссия 1 процент? А если внести наличные доллары на сберегательный счет USD, а потом через Smart OTP перевести со сберегательного на текущий счет USD, то комиссии не будет?

И за продажу USD тоже у них комиссия 0.1 % или 0.3 % ?
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 08:53

Re: ОТП БАНК

На ощадний ніби також комісія.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 08:58

  Кочевник написав:На ощадний ніби також комісія.

Есть ли комиссия за пополнение наличными гривнами сберегательного,тот что под 5,5%
sens
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 11:59

Re: ОТП БАНК

мне персмен сказала что на все, любые варианты пополнях доллара будет комис,
иногда она ошибается, но хз, проверять лень
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:01

  amatorodessa написав:Правильно ли я понимаю, что при внесении наличных долларов на свой текущий счет USD комиссия 1 процент? А если внести наличные доллары на сберегательный счет USD, а потом через Smart OTP перевести со сберегательного на текущий счет USD, то комиссии не будет?

И за продажу USD тоже у них комиссия 0.1 % или 0.3 % ?


0,1%

по схеме вроде можно через карту и потом перевести ИЛИ с карты же и продавать
но у меня пока обе карты пакета в грн, надо поинтересоваться открыть вне пакета
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:30

cohan Спасибо.
0.1% это комиссия, если продавать доллары с текущего счета USD?

Если просто наличные USD в кассу без открытия счета, тоже комиссия 0.1% за продажу?
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 14:28

  cohan написав:мне персмен сказала что на все, любые варианты пополнях доллара будет комис,
иногда она ошибается, но хз, проверять лень

На поповнення картки комісії немає.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 17:32

  amatorodessa написав:cohan Спасибо.
0.1% это комиссия, если продавать доллары с текущего счета USD?

Если просто наличные USD в кассу без открытия счета, тоже комиссия 0.1% за продажу?


нет, если обмен в кассе - то никаких 0,1%, но Вы посмотрите таблицу на сайте - в кассе ниже же курс чем онлайн
cohan
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