ОТП БАНК
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Додано: Вів 06 лип, 2021 08:51
Правильно ли я понимаю, что при внесении наличных долларов на свой текущий счет USD комиссия 1 процент? А если внести наличные доллары на сберегательный счет USD, а потом через Smart OTP перевести со сберегательного на текущий счет USD, то комиссии не будет?
И за продажу USD тоже у них комиссия 0.1 % или 0.3 % ?
amatorodessa
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Додано: Вів 06 лип, 2021 08:53
На ощадний ніби також комісія.
Кочевник
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Додано: Вів 06 лип, 2021 08:58
Кочевник написав:
На ощадний ніби також комісія.
Есть ли комиссия за пополнение наличными гривнами сберегательного,тот что под 5,5%
sens
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Додано: Вів 06 лип, 2021 11:59
мне персмен сказала что на все, любые варианты пополнях доллара будет комис,
иногда она ошибается, но хз, проверять лень
cohan
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Додано: Вів 06 лип, 2021 12:01
amatorodessa написав:
Правильно ли я понимаю, что при внесении наличных долларов на свой текущий счет USD комиссия 1 процент? А если внести наличные доллары на сберегательный счет USD, а потом через Smart OTP перевести со сберегательного на текущий счет USD, то комиссии не будет?
И за продажу USD тоже у них комиссия 0.1 % или 0.3 % ?
0,1%
по схеме вроде можно через карту и потом перевести ИЛИ с карты же и продавать
но у меня пока обе карты пакета в грн, надо поинтересоваться открыть вне пакета
cohan
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Додано: Вів 06 лип, 2021 12:30
cohan Спасибо. 0.1% это комиссия, если продавать доллары с текущего счета USD? Если просто наличные USD в кассу без открытия счета, тоже комиссия 0.1% за продажу?
amatorodessa
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Додано: Вів 06 лип, 2021 14:28
cohan написав:
мне персмен сказала что на все, любые варианты пополнях доллара будет комис,
иногда она ошибается, но хз, проверять лень
На поповнення картки комісії немає.
Кочевник
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Додано: Вів 06 лип, 2021 17:32
amatorodessa написав: cohan
Спасибо.
0.1% это комиссия, если продавать доллары с текущего счета USD?
Если просто наличные USD в кассу без открытия счета, тоже комиссия 0.1% за продажу?
нет, если обмен в кассе - то никаких 0,1%, но Вы посмотрите таблицу на сайте - в кассе ниже же курс чем онлайн
cohan
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Додано: Чет 08 лип, 2021 11:09
Появилась бесплатная карта в ОТП - ко брэнд city24
https://city24card.com.ua/#rec316023790
На красном форуме, пишут, открыть можно в отделениях ОТР Банка:
1) г.Киев, ул. Раисы Окипной,4;
2) г.Киев, проспект Голосеевский,68-А;
3) г.Днепр, ул.Шевченко,53 ;
4) г.Днепр, ул.Центральная,12.
demichh
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Додано: Чет 08 лип, 2021 14:11
demichh написав:
Появилась бесплатная карта в ОТП - ко брэнд city24
https://city24card.com.ua/#rec316023790
На красном форуме, пишут, открыть можно в отделениях ОТР Банка:
1) г.Киев, ул. Раисы Окипной,4;
2) г.Киев, проспект Голосеевский,68-А;
3) г.Днепр, ул.Шевченко,53 ;
4) г.Днепр, ул.Центральная,12.
без кешбека неинтересно, хотя про топливо что-то симпатичное нарисовали
cohan
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