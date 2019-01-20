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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 вер, 2021 13:49
valya
Только разговаривал с отделом депо по физикам - снятие налички с депо в любом случае за один процент.
На мой вопрос не считают ли они это идиотизмом, мне ответили - совершенно верно!, благодарим за это НБУ. ТиППа связаны какой-то обязаловкой.
Потому и курс у них такой сладкий.
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