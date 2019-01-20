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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 687688689690

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 636
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 636
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 13:49

valya
Только разговаривал с отделом депо по физикам - снятие налички с депо в любом случае за один процент.
На мой вопрос не считают ли они это идиотизмом, мне ответили - совершенно верно!, благодарим за это НБУ. ТиППа связаны какой-то обязаловкой.
Потому и курс у них такой сладкий.
swan forever
 
Повідомлень: 1067
З нами з: 27.05.15
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  #<1 ... 687688689690
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