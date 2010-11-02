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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 687688689690

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 636
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 636
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 13:49

valya
Только разговаривал с отделом депо по физикам - снятие налички с депо в любом случае за один процент.
На мой вопрос не считают ли они это идиотизмом, мне ответили - совершенно верно!, благодарим за это НБУ. ТиППа связаны какой-то обязаловкой.
Потому и курс у них такой сладкий.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 20:16

господа, а что то бонусы перестали капать по Тревел-карте.
последний раз было 7 читсла и всё ...у кого-то 8 и 9 читсла что то падало?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 22:21

  IMPRINTER написав:господа, а что то бонусы перестали капать по Тревел-карте.
последний раз было 7 читсла и всё ...у кого-то 8 и 9 читсла что то падало?


Неа. Ждём. Тикетс вобще последнее время спаскудился. Дозвониться нереально :(
Хотя понять их можно. Возврат денег за авиабилеты в связи с Ковидом возрос в разы.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 17:22

отечественный подход

в марте заимел пакет Преимум, там обещался Болт по городу 4 поездки за 50%, тут еще остались следы
https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... rds/evisa/
обащалось до 31.12.21

но увы, уже в августе все пропало
а недавно пропало и отсюда
https://evisa.otpbank.com.ua/

маркетинговые инициативы таки прожорливые


из Аэропорта Болт со своми 50% 200 грн макс всего на 5 грн дешевле обычного Уклона, такие дела
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 17:29

  cohan написав:
из Аэропорта Болт со своми 50% 200 грн макс всего на 5 грн дешевле обычного Уклона, такие дела


По Mastercard World Elite скидка 50% на Уклон ( до 2000 грн за поездку!). Не то открыли ))
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 12:03

  cohan написав:в марте заимел пакет Преимум, там обещался Болт по городу 4 поездки за 50%, тут еще остались следы
https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... rds/evisa/
обащалось до 31.12.21

но увы, уже в августе все пропало
а недавно пропало и отсюда
https://evisa.otpbank.com.ua/

маркетинговые инициативы таки прожорливые


из Аэропорта Болт со своми 50% 200 грн макс всего на 5 грн дешевле обычного Уклона, такие дела

Ця акція від Visa Ukraine. Все працює.
У мене різниця між болтом (-50%) і уклоном (100%) виходила майже в 200 грн.
Son of Sun
 
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