ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 вер, 2021 13:49
valya Только разговаривал с отделом депо по физикам - снятие налички с депо в любом случае за один процент. На мой вопрос не считают ли они это идиотизмом, мне ответили - совершенно верно!, благодарим за это НБУ. ТиППа связаны какой-то обязаловкой. Потому и курс у них такой сладкий.
swan forever
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Додано: Чет 09 вер, 2021 20:16
господа, а что то бонусы перестали капать по Тревел-карте.
последний раз было 7 читсла и всё ...у кого-то 8 и 9 читсла что то падало?
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
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Додано: Чет 09 вер, 2021 22:21
IMPRINTER написав:
господа, а что то бонусы перестали капать по Тревел-карте.
последний раз было 7 читсла и всё ...у кого-то 8 и 9 читсла что то падало?
Неа. Ждём. Тикетс вобще последнее время спаскудился. Дозвониться нереально
Хотя понять их можно. Возврат денег за авиабилеты в связи с Ковидом возрос в разы.
Фантом
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 17:22
в марте заимел пакет Преимум, там обещался Болт по городу 4 поездки за 50%, тут еще остались следы
https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... rds/evisa/
обащалось до 31.12.21
но увы, уже в августе все пропало
а недавно пропало и отсюда
https://evisa.otpbank.com.ua/
маркетинговые инициативы таки прожорливые
из Аэропорта Болт со своми 50% 200 грн макс всего на 5 грн дешевле обычного Уклона, такие дела
cohan
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 17:29
cohan написав:
из Аэропорта Болт со своми 50% 200 грн макс всего на 5 грн дешевле обычного Уклона, такие дела
По Mastercard World Elite скидка 50% на Уклон ( до 2000 грн за поездку!). Не то открыли ))
makor06
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Додано: Суб 11 вер, 2021 12:03
Ця акція від Visa Ukraine. Все працює.
У мене різниця між болтом (-50%) і уклоном (100%) виходила майже в 200 грн.
Son of Sun
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