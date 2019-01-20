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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 вер, 2021 18:48
vetalok написав:
OTP банк, а это правда, что если кладешь на депозит 100грн, то можно забрать только 99.5 грн (на 0.5% меньше)?
что в отп появился депо с отрицательной доходностью?
есть о нём какая информация на сайте?
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