|
|
|
ОТП БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 вер, 2021 18:48
vetalok написав:
OTP банк, а это правда, что если кладешь на депозит 100грн, то можно забрать только 99.5 грн (на 0.5% меньше)?
что в отп появился депо с отрицательной доходностью?
есть о нём какая информация на сайте?
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 4899
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 691 раз.
- Подякували: 465 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 13 вер, 2021 22:28
uaprofi написав: vetalok написав:
OTP банк, а это правда, что если кладешь на депозит 100грн, то можно забрать только 99.5 грн (на 0.5% меньше)?
что в отп появился депо с отрицательной доходностью?
есть о нём какая информация на сайте?
депо такого нет и быть не может, в грн,
но вот мутки со снятием даже положенного на депо могут быть запросто
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2459
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 вер, 2021 22:55
cohan написав:
депо такого нет и быть не может, в грн,
Чому є 0,5%, а -0,5% бути не може?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6088
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 270 раз.
- Подякували: 806 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 вер, 2021 23:22
klug написав:
Чому є 0,5%, а -0,5% бути не може?
Потому что мы ещё не до такой степени зашли в Европу )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5836
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 649 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 13 вер, 2021 23:42
mustbe написав: klug написав:
Чому є 0,5%, а -0,5% бути не може?
Потому что мы ещё не до такой степени зашли в Европу )
Колись в Інтернеті казали: "відучаємося говорити за всіх". Кому треба депо під 0,5% я теж не знаю, але ж на гілці сибаса були охочі, яким ще й відмовили у відкритті. Щось мені підказує, що під -0,5% теж занесуть, ще й будуть проситися, щоб прийняли.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6088
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 270 раз.
- Подякували: 806 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|97632
|12502470
|
|
|49636
|6698470
|
|
|702
|509288
|
Пон 13 вер, 2021 19:45
kreuz
|