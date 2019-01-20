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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 688689690691

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 636
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 636
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 18:48

  vetalok написав:OTP банк, а это правда, что если кладешь на депозит 100грн, то можно забрать только 99.5 грн (на 0.5% меньше)?


что в отп появился депо с отрицательной доходностью?
есть о нём какая информация на сайте?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 22:28

  uaprofi написав:
  vetalok написав:OTP банк, а это правда, что если кладешь на депозит 100грн, то можно забрать только 99.5 грн (на 0.5% меньше)?


что в отп появился депо с отрицательной доходностью?
есть о нём какая информация на сайте?


депо такого нет и быть не может, в грн,
но вот мутки со снятием даже положенного на депо могут быть запросто
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 22:55

  cohan написав:депо такого нет и быть не может, в грн,

Чому є 0,5%, а -0,5% бути не може?
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 23:22

  klug написав:Чому є 0,5%, а -0,5% бути не може?

Потому что мы ещё не до такой степени зашли в Европу )
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 23:42

  mustbe написав:
  klug написав:Чому є 0,5%, а -0,5% бути не може?

Потому что мы ещё не до такой степени зашли в Европу )

Колись в Інтернеті казали: "відучаємося говорити за всіх". Кому треба депо під 0,5% я теж не знаю, але ж на гілці сибаса були охочі, яким ще й відмовили у відкритті. Щось мені підказує, що під -0,5% теж занесуть, ще й будуть проситися, щоб прийняли.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 00:12

  klug написав:Щось мені підказує, що під -0,5% теж занесуть, ще й будуть проситися, щоб прийняли.

Занесут, конечно. На каждый товар - есть свой покупатель.
Но это ж не классические депо-люди, а желающие быстро и недорого отмыть деньги.
Совсем другой разговор
mustbe
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