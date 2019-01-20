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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 вер, 2021 18:48
vetalok написав:
OTP банк, а это правда, что если кладешь на депозит 100грн, то можно забрать только 99.5 грн (на 0.5% меньше)?
что в отп появился депо с отрицательной доходностью?
есть о нём какая информация на сайте?
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uaprofi
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Додано: Пон 13 вер, 2021 22:28
uaprofi написав: vetalok написав:
OTP банк, а это правда, что если кладешь на депозит 100грн, то можно забрать только 99.5 грн (на 0.5% меньше)?
что в отп появился депо с отрицательной доходностью?
есть о нём какая информация на сайте?
депо такого нет и быть не может, в грн,
но вот мутки со снятием даже положенного на депо могут быть запросто
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cohan
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Додано: Пон 13 вер, 2021 22:55
cohan написав:
депо такого нет и быть не может, в грн,
Чому є 0,5%, а -0,5% бути не може?
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klug
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Додано: Пон 13 вер, 2021 23:22
klug написав:
Чому є 0,5%, а -0,5% бути не може?
Потому что мы ещё не до такой степени зашли в Европу )
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Додано: Пон 13 вер, 2021 23:42
mustbe написав: klug написав:
Чому є 0,5%, а -0,5% бути не може?
Потому что мы ещё не до такой степени зашли в Европу )
Колись в Інтернеті казали: "відучаємося говорити за всіх". Кому треба депо під 0,5% я теж не знаю, але ж на гілці сибаса були охочі, яким ще й відмовили у відкритті. Щось мені підказує, що під -0,5% теж занесуть, ще й будуть проситися, щоб прийняли.
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klug
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Додано: Вів 14 вер, 2021 00:12
klug написав:
Щось мені підказує, що під -0,5% теж занесуть, ще й будуть проситися, щоб прийняли.
Занесут, конечно. На каждый товар - есть свой покупатель.
Но это ж не классические депо-люди, а желающие быстро и недорого отмыть деньги.
Совсем другой разговор
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mustbe
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Додано: Вів 14 вер, 2021 07:34
Да, имелось ввиду мутки со снятием и пополнением. Причем разные операторы говорят по-разному. Одни говорят что нужно через счет пополнять, другие наличкой, остальные что по-любому при снятии спишется 0.5%. Короче если вернут меньше, чем я вижу на депозите, кроме начальника отделения буду наверное жалобу в нбу писать. А то теряется суть самого понятия «депозит». Про отрицательную доходность нигде не указано
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vetalok
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Додано: Вів 14 вер, 2021 08:14
vetalok написав:
Короче если вернут меньше, чем я вижу на депозите, кроме начальника отделения буду наверное жалобу в нбу писать
Вернут - строго согласно тарифам. Которые не мешало бы почитать.
Дальнейшие жалобы хоть в НБУ, хоть в ООН - никак не помогут.
Если клиент читать не умеет - сам виноват
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mustbe
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Додано: Вів 14 вер, 2021 08:18
mustbe написав: vetalok написав:
Короче если вернут меньше, чем я вижу на депозите, кроме начальника отделения буду наверное жалобу в нбу писать
Вернут - строго согласно тарифам. Которые не мешало бы почитать.
Дальнейшие жалобы хоть в НБУ, хоть в ООН - никак не помогут.
Если клиент читать не умеет - сам виноват
В тарифах написано «что хотим то и делаем». Если не вернут вообще, по-вашему тоже правильно сделают?
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vetalok
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Додано: Вів 14 вер, 2021 08:20
Ну если так написано в договоре, который ты принял в момент размещения депо - значит да, все правильно и жаловаться нечего.
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