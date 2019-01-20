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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 вер, 2021 09:04
klug написав: cohan написав:
депо такого нет и быть не может, в грн,
Чому є 0,5%, а -0,5% бути не може?
их есть куда деть - в Аваль через дорогу под 3-5% или в говз
Евр деть некуда
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cohan
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Пон 13 вер, 2021 19:45
kreuz
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