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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 689690691692

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 636
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 636
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 09:04

  klug написав:
  cohan написав:депо такого нет и быть не может, в грн,

Чому є 0,5%, а -0,5% бути не може?


их есть куда деть - в Аваль через дорогу под 3-5% или в говз
Евр деть некуда
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 08:58

Как правильно пополнять тикетс, чтобы сразу тратить в интернете ?
Есть ли тут овер ?
Если им тащить - когда проводка ? Можно ли сразу тратить ?
Или лучше не рисковать и просто сэпать на него ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 03:39

mustbe

п2п - зашедшее до 6 вечер - проведут на 99% текущим днем (суб. воскр. - проведётся понедельником) обычно это занимает около 20 минут.
Но имейте ввиду это не где не регламентировано - т.е. входящий п2п вполне могут проводить и 2 дня или больше.

З.Ы.
в версии ИБ для ПК в выписке по карте всё видно (проведена уже конкретная операция или ещё в блоке)
у ОТП очень информативная выписка - все бы так делали
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:42

  mustbe написав:Как правильно пополнять тикетс, чтобы сразу тратить в интернете ?
Есть ли тут овер ?
Если им тащить - когда проводка ? Можно ли сразу тратить ?
Или лучше не рисковать и просто сэпать на него ?


я СЭПаю всегда, с тогда когда еще в приложении нельзя было номер карты скопировать ))

овердрафт вроде бы есть, но я не активный покупатель + кредитки же, не попадал
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 23:07

Re: ОТП БАНК

интересный шухер в последнем отзыве на Минфине,
то что абонент лопух - понятно, но вот то что просто по смске можно там что-то огрести - интересненько, думал, так только Приват умеет
cohan
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