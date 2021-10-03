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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 вер, 2021 09:04
klug написав: cohan написав:
депо такого нет и быть не может, в грн,
Чому є 0,5%, а -0,5% бути не може?
их есть куда деть - в Аваль через дорогу под 3-5% или в говз
Евр деть некуда
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cohan
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Додано: Вів 28 вер, 2021 08:58
Как правильно пополнять тикетс, чтобы сразу тратить в интернете ?
Есть ли тут овер ?
Если им тащить - когда проводка ? Можно ли сразу тратить ?
Или лучше не рисковать и просто сэпать на него ?
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mustbe
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Додано: Сер 29 вер, 2021 03:39
mustbe
п2п - зашедшее до 6 вечер - проведут на 99% текущим днем (суб. воскр. - проведётся понедельником) обычно это занимает около 20 минут.
Но имейте ввиду это не где не регламентировано - т.е. входящий п2п вполне могут проводить и 2 дня или больше.
З.Ы.
в версии ИБ для ПК в выписке по карте всё видно (проведена уже конкретная операция или ещё в блоке)
у ОТП очень информативная выписка - все бы так делали
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uaprofi
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Додано: Сер 29 вер, 2021 12:42
mustbe написав:
Как правильно пополнять тикетс, чтобы сразу тратить в интернете ?
Есть ли тут овер ?
Если им тащить - когда проводка ? Можно ли сразу тратить ?
Или лучше не рисковать и просто сэпать на него ?
я СЭПаю всегда, с тогда когда еще в приложении нельзя было номер карты скопировать ))
овердрафт вроде бы есть, но я не активный покупатель + кредитки же, не попадал
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cohan
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Додано: Суб 02 жов, 2021 23:07
интересный шухер в последнем отзыве на Минфине,
то что абонент лопух - понятно, но вот то что просто по смске можно там что-то огрести - интересненько, думал, так только Приват умеет
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cohan
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Додано: Пон 04 жов, 2021 00:52
uaprofi написав:mustbeп2п - зашедшее до 6 вечер
- проведут на 99% текущим днем (суб. воскр. - проведётся понедельником) обычно это занимает около 20 минут.
Но имейте ввиду это не где не регламентировано - т.е. входящий п2п вполне могут проводить и 2 дня или больше.
З.Ы.
в версии ИБ для ПК в выписке по карте всё видно (проведена уже конкретная операция или ещё в блоке)
у ОТП очень информативная выписка - все бы так делали
до 22.00 в будний, - проводка день в день
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IMPRINTER
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Додано: Пон 04 жов, 2021 11:52
что-то Скибочку за субботний платеж так и не предложили
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cohan
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