|
|
ОТП БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 жов, 2021 18:37
uaprofi
Яка комісія, щоб потім обміняну валюту зняти в касі?
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7198
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 266 раз.
- Подякували: 1209 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey718
, IDAN
, ramaz
, ВIВ
і 8 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|15
|4657
|
|
|98949
|12778892
|
|
|49773
|6808527
|