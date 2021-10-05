uaprofi
Яка комісія, щоб потім обміняну валюту зняти в касі?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 жов, 2021 20:46
если счёт до этого не пополнялся наличной валютой - то 1%
(грубо говоря - снять наличной валюты без процентов можно ровно столько - сколько было занесено налом)
З.Ы.
ребята кому несложно посмотрите:
модуль обмена валют у Вас на месте?
потому как у меня он сегодня просто пропал...
Додано: Сер 06 жов, 2021 21:33
uaprofi
Тобто, по факту реальний курс в ОТП = заявлений курс + 0,1% за обмін + 1% за зняття готівки.
Додано: Сер 06 жов, 2021 21:50
да, реальный курс это + 0,1% (это примерно +2,6 копейки на долларе или 3 копейки на евро от декларируемых он-лайн курсов)
если валюту необходимо сразу снять с текущего счёта - то будет 1% за снятие
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