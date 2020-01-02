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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 690691692693

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 636
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 636
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 20:46

  V2 написав:uaprofi
Яка комісія, щоб потім обміняну валюту зняти в касі?


если счёт до этого не пополнялся наличной валютой - то 1%
(грубо говоря - снять наличной валюты без процентов можно ровно столько - сколько было занесено налом)


З.Ы.
ребята кому несложно посмотрите:
модуль обмена валют у Вас на месте?
потому как у меня он сегодня просто пропал...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:33

uaprofi
Тобто, по факту реальний курс в ОТП = заявлений курс + 0,1% за обмін + 1% за зняття готівки.
V2
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:50

  V2 написав:uaprofi
Тобто, по факту реальний курс в ОТП = заявлений курс + 0,1% за обмін + 1% за зняття готівки.


да, реальный курс это + 0,1% (это примерно +2,6 копейки на долларе или 3 копейки на евро от декларируемых он-лайн курсов)

если валюту необходимо сразу снять с текущего счёта - то будет 1% за снятие
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:13

Re: ОТП БАНК

снимать тут невыгодно, только завод валюты, обмен и вывод 10ками
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:20

  cohan написав:снимать тут невыгодно, только завод валюты, обмен и вывод 10ками

Ну да, только ПХГ с целью арбитража :)
Amethyst
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