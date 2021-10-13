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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 жов, 2021 20:46
V2 написав:uaprofi
Яка комісія, щоб потім обміняну валюту зняти в касі?
если счёт до этого не пополнялся наличной валютой - то 1%
(грубо говоря - снять наличной валюты без процентов можно ровно столько - сколько было занесено налом)
З.Ы.
ребята кому несложно посмотрите:модуль обмена валют у Вас на месте?
потому как у меня он сегодня просто пропал...
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uaprofi
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Додано: Сер 06 жов, 2021 21:33
uaprofi
Тобто, по факту реальний курс в ОТП = заявлений курс + 0,1% за обмін + 1% за зняття готівки.
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V2
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Додано: Сер 06 жов, 2021 21:50
V2 написав:uaprofi
Тобто, по факту реальний курс в ОТП = заявлений курс + 0,1% за обмін + 1% за зняття готівки.
да, реальный курс это + 0,1% (это примерно +2,6 копейки на долларе или 3 копейки на евро от декларируемых он-лайн курсов)
если валюту необходимо сразу снять с текущего счёта - то будет 1% за снятие
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uaprofi
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Додано: Чет 07 жов, 2021 08:13
снимать тут невыгодно, только завод валюты, обмен и вывод 10ками
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cohan
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Додано: Сер 13 жов, 2021 20:54
IMPRINTER написав: uaprofi написав:mustbeп2п - зашедшее до 6 вечер
- проведут на 99% текущим днем (суб. воскр. - проведётся понедельником) обычно это занимает около 20 минут.
Но имейте ввиду это не где не регламентировано - т.е. входящий п2п вполне могут проводить и 2 дня или больше.
З.Ы.
в версии ИБ для ПК в выписке по карте всё видно (проведена уже конкретная операция или ещё в блоке)
у ОТП очень информативная выписка - все бы так делали
до 22.00 в будний, - проводка день в день
И не важно - тянуть тикетсом или толкать на него ?
То есть: как бы не зашли деньги на тикетс (даже если чужой толкалкой) - их можно сразу тратить в интернете, овера не будет, верно ?
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mustbe
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Сер 13 жов, 2021 20:15
cohan
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