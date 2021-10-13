п2п - зашедшее до 6 вечер - проведут на 99% текущим днем (суб. воскр. - проведётся понедельником) обычно это занимает около 20 минут. Но имейте ввиду это не где не регламентировано - т.е. входящий п2п вполне могут проводить и 2 дня или больше.
З.Ы. в версии ИБ для ПК в выписке по карте всё видно (проведена уже конкретная операция или ещё в блоке) у ОТП очень информативная выписка - все бы так делали
до 22.00 в будний, - проводка день в день
И не важно - тянуть тикетсом или толкать на него ? То есть: как бы не зашли деньги на тикетс (даже если чужой толкалкой) - их можно сразу тратить в интернете, овера не будет, верно ?
uaprofi написав:ребята кому несложно посмотрите: модуль обмена валют у Вас на месте? потому как у меня он сегодня просто пропал..
короче как оказалось они мне просто выпилили из ИБ (и для смарта и для ПК) модуль обмена валюты. причём без всяких предупреждений самое интересное - что в таком случае разная экзотика типа CAD или HUF получилась практически заблокированной. на горячки сказали, что могу провести конверсию в отделении. Но в отделении о таком особо не знают.
З.Ы. Кстати кому несложно скинте ссылку из веб версии на этот модуль (конверсии) - т.е. то что в адресной строке браузера пишется когда клацаете на этот модуль