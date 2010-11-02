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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 жов, 2021 11:25
А кто юзает бонусную программу ОТП-тикетс ?
Насколько она адекватна ?
Нет ли каких-то подвохов и подлянок ?
Альфа-тревел любит выгонять пинком под зад без объяснения причин. Нет ли тут такого ?
Типа - за большие обороты или при подозрении в мошенничестве ?
Можно ли всю покупку (билеты) оплатить тикетсами или только какую-то часть ?
Нет ли каких-то заград лимитов ?
...
Короче - стоит связываться с этими тикетсами ?
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mustbe
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Додано: Чет 14 жов, 2021 12:09
mustbe см.личку💠
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Митяйка
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Додано: Чет 14 жов, 2021 19:49
таки замуровали демоны.
ошибка 500
шо это может значить?
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uaprofi
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Чет 14 жов, 2021 14:27
J0va
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