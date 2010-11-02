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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 691692693694

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 636
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 636
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 11:25

А кто юзает бонусную программу ОТП-тикетс ?
Насколько она адекватна ?
Нет ли каких-то подвохов и подлянок ?
Альфа-тревел любит выгонять пинком под зад без объяснения причин. Нет ли тут такого ?
Типа - за большие обороты или при подозрении в мошенничестве ?
Можно ли всю покупку (билеты) оплатить тикетсами или только какую-то часть ?
Нет ли каких-то заград лимитов ?
...
Короче - стоит связываться с этими тикетсами ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 12:09

mustbe см.личку💠
Митяйка
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 19:49

  cohan написав:
  uaprofi написав:
З.Ы.
Кстати кому несложно скинте ссылку из веб версии на этот модуль (конверсии) - т.е. то что в адресной строке браузера пишется когда клацаете на этот модуль


https://otpsmart.com.ua/ifobsClientOtp/ ... how.action


таки замуровали демоны.

ошибка 500

шо это может значить?
uaprofi
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