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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 жов, 2021 11:25
А кто юзает бонусную программу ОТП-тикетс ?
Насколько она адекватна ?
Нет ли каких-то подвохов и подлянок ?
Альфа-тревел любит выгонять пинком под зад без объяснения причин. Нет ли тут такого ?
Типа - за большие обороты или при подозрении в мошенничестве ?
Можно ли всю покупку (билеты) оплатить тикетсами или только какую-то часть ?
Нет ли каких-то заград лимитов ?
...
Короче - стоит связываться с этими тикетсами ?
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mustbe
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Додано: Чет 14 жов, 2021 12:09
mustbe см.личку💠
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Митяйка
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Додано: Чет 14 жов, 2021 19:49
таки замуровали демоны.
ошибка 500
шо это может значить?
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uaprofi
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Додано: Чет 14 жов, 2021 22:44
mustbe написав:
А кто юзает бонусную программу ОТП-тикетс ?
Насколько она адекватна ?
Нет ли каких-то подвохов и подлянок ?
Альфа-тревел любит выгонять пинком под зад без объяснения причин. Нет ли тут такого ?
Типа - за большие обороты или при подозрении в мошенничестве ?
Можно ли всю покупку (билеты) оплатить тикетсами или только какую-то часть ?
Нет ли каких-то заград лимитов ?
...
Короче - стоит связываться с этими тикетсами ?
Я сейчас тикетсами не пользуюсь, но со старого опыта если будете сильно накручивать баллы, то могут аннулировать. Оплатить баллами можно до 99% стоимости, жд билет можно получить считай бесплатно, а за авиабилет живими деньгами надо отдать минимум 150 грн.
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antey718
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 09:12
uaprofi написав:
таки замуровали демоны.
ошибка 500
шо это может значить?
переборщили с автоматизацией
вообще банковские приложухи подозрительные, видимо какой-то анти* на вас сработал, ну а так - пишите в саппорт, довольно быстро отвечают
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cohan
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 09:23
vovareuckij написав:
А как здесь получить квитанцию по отдельно взятому платежу? В выписке все операции в куче отображаются.
никак, как и у многих, разве что день подгадать
проще вымарать ненужное в готовом
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cohan
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:02
cohan спасибо, я так и понял.
А тикетс сколько в ежемесячном обслуживании обходится? В отделении сказали 30 грн+10 грн смс. На сайте смотрю есть два вида тарифов. В одном 30+10 грн в другом бесплатно.
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vovareuckij
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:50
vovareuckij написав:cohan
А тикетс сколько в ежемесячном обслуживании обходится? В отделении сказали 30 грн+10 грн смс. На сайте смотрю есть два вида тарифов. В одном 30+10 грн в другом бесплатно.
Все верно есть платный и бесплатный (лояльный), раньше бесплатный можно было получить при оформлении депо, как сейчас не знаю.
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antey718
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:50
vovareuckij написав:cohan
спасибо, я так и понял.
А тикетс сколько в ежемесячном обслуживании обходится? В отделении сказали 30 грн+10 грн смс. На сайте смотрю есть два вида тарифов. В одном 30+10 грн в другом бесплатно.
мне вроде сделали валютный бесплатно, но я вип и кажись там есть смс, но я пуши включил
а гривневый тоже "бесплавтно" на три года, при оформлении купил страхивку за 300, лояльный называется
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cohan
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