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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 жов, 2021 18:54
root написав:
Оце так "розщедрився" ОТП, я в шоці!
Цікаво, за таку рекламу маркетинговий відділ відкат отримав?
начальство отримало
вообще спам на финномера в вайбер идет полным ходом всех кому не лень
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cohan
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